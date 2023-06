Jó ütemben haladnak a geszti Tisza-kastély felújításával – írták a kivitelező WHB Group Facebook-oldalán, hozzáfűzve, a feladatuk a rezidencia, a hozzá tartozó tiszttartó ház, a kripta, valamint a 27 hektáros park korszerűsítése.

Mint részletezték, a kastélynál folytatódott a csapadék- és szennyvízvezeték kiépítése, a föld visszatöltése és tömörítése. A keleti tetőnél felkerültek a csúcsdíszek is. A nagyteremben statikailag megerősítették az acélgerendákat. Dolgoznak az emeleti helyiségekben, a földszinten, többek között visszaépítették a restaurált kandallókat, valamint folytatódott az új terrazzo padlóburkolat készítése, illetve a régi javítása, restaurálása is. A pincében zajlik a gipszkarton álmennyezet készítése és a kazánház szerelése, a főbejáratnál pedig elhelyezték az új műkőlépcsőt. Beépítették a keleti szárnyban a spalettás nyílászárókat, ajtókat, a tiszttartó háznál pedig a külső nyílászárókat, illetve itt elkezdték a falazat glettelését, festését. Elbontották a kastélyt és az inaslakot összekötő folyosó faszerkezetét. Emellett a kriptánál is folytatták a munkákat.