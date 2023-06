Köszöntőjében dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, az elismerések átadásával kifejezik annak jelentőségét, amit a hétköznapokban végeznek azok a kiváló diákok, akik a tehetségüket szorgalommal kibontakoztatva intézményüknek, a városnak és a családjuknak is büszkeséget eredményező sportsikereket aratnak, és emellett még a tanulásra is odafigyelnek.

– A sport a versenyszellem mellett még egy nagyon fontos eredménnyel jár. Kifejleszti az önbizalmat, hiszen aki rendesen elvégezte az edzésmunkát, aki már volt versenyen, és megmutatta országnak-világnak, hogy mire képes, annak lesz önbizalma – emelte ki. – Tisztában van a határaival, de tisztában van a lehetőségekkel is. Az önbizalom pedig később az élet minden területén fontos lesz. A sport arra is megtanít, hogy mindig tisztelni kell az ellenfelet, a lehető legtöbbet kell várni tőle, és akkor hozzuk ki magunkból is a legjobb teljesítményt.