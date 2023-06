Kiemelték, hogy jelenleg ez a leggyorsabb járat Békéscsabáról Budapestre, 2 óra 19 perc alatt ér fel Kőbánya-Kispestre és még Ferihegyen is megáll, tehát ezzel a reptérre is könnyebb a feljutás a Viharsarokból.

A posztban szóltak arról, hogy a vonat Budapestig körülbelül 50-60 százalékos kihasználtsággal közlekedett, majd Kelenföldtől megtelt az összes ülőhely, valamint álló utassal is lehetett találkozni. A kerékpárszállítási lehetőséget is használták az utasok. Budapestet nyolc perc késéssel hagyta el a vonat, a Balatonig még a Velencei-tónál és Székesfehérváron is megállt.