A nagy godák mind az európai mind a világállománya sajnálatos módon csökkenést mutat. Magyarországon a költőállomány nagysága főként a csapadék mennyiségétől függ, 80-320 pár között váltakozik. Fő költőhelyük a Hortobágy, a Kiskunság és a Dél-Alföld, de elvétve a Fertőtó mellett is fészkelnek.

Márciusban érkeznek, április végére kialakulnak a revírek, május első felében pedig már tojásokon ülnek. A többi partimadárhoz hasonlóan ők sem raknak nagy fészket, egyszerűen kiülik a földön a fészek helyét, majd kibélelik néhány fűszállal és rendszerint négy tojást raknak bele. A kotlási idő 14 napos, s nemcsak a tojók, hanem a hímek is kotlanak, bár utóbbiak kevesebbet, mert az ő elsődleges feladatuk az őrzés, a fészekaljak megvédése, azaz a dolmányos varjak, szarkák elkergetése.

Földön fészkelő fajról lévén szó, a fiókák fészekhagyók. Általában május végén, egyszerre kelnek ki, s szinte rögtön útra is kelnek a közeli táplálkozóhelyek felé. A kardoskúti Fehértó környékén az utóbbi években a nagy godáknak nem volt sikeres költésük, mert az élőhelyek kiszáradtak. Idén azonban több a csapadék, így joggal reménykednek abban, hogy sikeres lesz költésük.

–Többször is megfigyeltük, amint hangos kiáltásokkal kísért kemény harcokat vívtak a területekért. Ezekbe a csatákba nemcsak a hímek, hanem esetenként a tojók is bekapcsolódtak. Három helyszínen, a Fehértó közvetlen közelében, a barackosi vizes élőhelyen és a Lófogó-érnél összesen hat pár nagy goda foglalt revírt. Május 9-én, egy helyen már fészket is találtunk - olvasható a nemzeti park közösségi oldalán.

A bíbicek jóval előrébb járnak, mint a nagy godák. Náluk április végén már kikeltek az első fiókák. A barackosi élőhely-rekonstrukción, a Lófogó-érnél és a Fehértó közvetlen közelében összesen 11 pár bíbic költött, egy részük már fiókákat vezetget. Míg a nagy godák a magasabb, addig a bíbicek az alacsonyabb füvű gyepeket kedvelik. A Sóstói Állattartótelep bekötőútja melletti kilátóból jól láthatók a bíbiccsaládok. Láttunk már 3 fiókás családot is, ami igen jó költési sikernek számít, a földön fészkelő madarakra ugyanis nagyon sok ragadozó leselkedik.