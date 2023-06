A bibliotéka igazgatója elmondta, a könyvtárhoz közel áll a képességfejlesztés, a szórakoztatás, a kreativitás serkentése; az AlfaMű keretében pedig minderre és a tudás bővítésére bárkinek lehetősége lesz. Kialakulhat egy aktív közösség, színesedhet az élet a könyvtárban, melynek polcain a témához illő könyvek is megtalálhatók.

Kocziszky László ötletgazda elmondta, a kis közösségnek nagy múltja van, barátjával, az informatikus Megyeri Tamással közösen jó ideje foglalkoznak játékfejlesztéssel.

– Arra gondoltunk, hogy ötleteinket nagyobb közönség előtt is prezentáljuk, teszteljük, népszerűsítjük, így feltárhatók a hiányosságok, egy hosszabb folyamat lezárásaként pedig piacképes termékeket adhatunk ki. Bárki játékötletét szívesen fogadjuk, sőt segítünk a prototípus elkészítésében is – sorolta Kocziszky László, hozzátéve, minden hónapban háromszor találkoznak a megyei könyvtár számítástechnikai különtermében. Nyílt napokat a hónapok utolsó péntekjeire terveznek, ahol az érdeklődők, rajongók, játékhoz értők, játszani szeretők megismerhetik, sőt kipróbálhatják a játékaikat.

– Lesznek saját fejlesztésűek és a kereskedelmi forgalomban vásárolható társasok az asztalokon. Július 7-én mátrixsakk-verseny szervezünk, bemutatjuk a szabályait. Tizenketten vetélkedhetnek összesen, az első helyezett ötezer forintos Régió Játék vásárlási utalványt kap – emelte ki Kocziszky László, akinek első komolyabb fejlesztése a chessky nevű logikai társas volt. Iparjogvédelemben részesült, de a gyártót még keresik, továbbfejlesztett változata a technikailag sokkal egyszerűbb mátrix-sakk.

– Született egy kaszinójátékunk is, amit szintén bemutatunk majd. Kell hozzá játékmester, a résztvevők zsetonokkal játszanak, kockáztathatnak. Van partiváltozata, ami a pókerhez hasonló, többen játszanak egymás pénzének elnyeréséért. „Agyas”, gondolkodtató játékaink jelentik az egyik végletet, a másikat pedig azok, amelyek a kockázat és nyereség bűvöletében tartják a játékosokat. Szeretnénk, ha a Kígyószem nevű társasunkat is megismernék, melynek egyszerű szabályai vannak, rendkívül könnyen játszható. Fontos benne a szerencsefaktor, de a lépéseknél stratégia szükséges. Van még egy hosszabb játékidejű, készülőben lévő fantasynk is, éppen a kellékek, az alap elkészítése zajlik, de őszre készen lesz, s bemutatjuk egy nyílt napon – részletezte Kocziszky László, aki nyugdíjasként is nagyon aktív. Tervei közt szerepel további játékok létrehozása, mások ötleteinek fogadása, prototípusok legyártása, eladása.