A holokauszt áldozataira emlékeztek Békéscsabán

Hetvenkilenc éve indultak el Békéscsabáról a vagonok, 79 éve több ezer békéscsabai és környékbeli zsidót gyilkoltak meg a náci haláltáborokban – erre, a holokauszt áldozataira emlékeztek vasárnap Békéscsabán, a ligeti zsinagógában. Az eseményen elhangzott, 1944. június 26-án bekövetkezett a békéscsabai zsidóság legsúlyosabb tragédiája, bevagoníroztak több mint 2 ezer rémült békéscsabait, és jelentős részüket Auschwitzba szállították, ahol 29-én döntő többségüket azonnal gázkamrába zárták. Azaz pár óra alatt szinte a teljes békéscsabai zsidóság megsemmisült.

A legolcsóbb városok között van Békéscsaba albérletek terén

Az albérleti díjak tekintetében továbbra is a legolcsóbb nagyvárosok között van Békéscsaba, ahol 90 ezer forintért hirdetik az albérleteket. Az egyik apróhirdetési portálon lehetett találni a vármegyeszékhely határain belül egy-két szobás kiadó lakást havi 65 ezer forintért, de exkluzívabb ingatlant 170 ezer forintért is. A KSH-ingatlan.com legfrissebb lakbérindexe szerint májusban az albérleti díjak országosan 1,8 százalékkal, a fővárosban 0,6 százalékkal nőttek egy hónap alatt; egy év alatt országosan 15,6 százalékkal, Budapesten pedig 16,5 százalékkal emelkedtek a lakbérek. A szakportál adatai szerint június közepén Budapesten a tulajdonosok által meghirdetett kiadó lakások átlagos bérleti díja 230 ezer forint volt, viszont kerületenként jelentősek az eltérések. Ezekhez viszonyítva is igen alacsonyak az árak Békéscsabán.

Fekvőrendőröket helyeztek ki két jaminai utcában is

Több, a közlekedés biztonságát növelő fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban és várható Jaminában – ismertette Nagy Ferenc alpolgármester. Nemrég a Darányi soron, illetve a játszótér védelme érdekében a Dr. Francisci utcában forgalomlassító bordát, azaz fekvőrendőrt helyeztek ki, és hasonló munka van kilátásban a Szepesi utcában is. A Gyöngyösi utcában STOP jelzést festettek fel, a Tompa és a Táncsics utcák kereszteződésében pedig a beláthatóságot segítő beavatkozást hajtanak végre. Emlékeztetett, hogy a MIVA bölcsőde előtti parkolóépítés ugyancsak a növelte a közlekedés biztonságát.

Csabai szakemberek is dolgoznak az áramhálózat helyreállításán

A péntek éjszakai vihar után még mindig vannak az országban olyan helyek, ahol nincs áramszolgáltatás, így az MVM békéscsabai, szegedi, bajai régióiból is dolgoznak szakemberek a kecskeméti régió áramellátásának helyreállításán – ismertette vasárnap az áramszolgáltató. Mint kiderült, minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a most már elsősorban kisfeszültségű oszlopcseréket, hálózatépítést igénylő hálózatszakaszokat a lehető leghamarabb helyreállítsák. Szemléltették, csak szombaton 16 középfeszültségű hálózati üzemzavart állítottak helyre munkatársaik, ami hagyományos körülmények között egy hétre jutó mennyiség lenne.

Hamis pólókat árult Csabán egy kínai férfi

Iparjogvédelmi jogok megsértése miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására, valamint a hamis termékek elkobzására tett indítványt egy 62 éves Békéscsabán élő, kínai állampolgárságú férfi ellen, akinek üzletéből 41 darab hamis póló került elő. A férfi 2022 májusában az egyik budapesti piacon vásárolt kétféle, közismert emblémával készült pólóból, melyeket a csabai üzletében akart értékesíteni. Az üzletben azonban tavaly május 18-án a vámhivatal munkatársai ellenőrzést tartottak, amelynek során megtalálták a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítvány pólókat. A férfi a jogosultak védjegyoltalomból eredő jogát a hamis termékek értékesítési céljával és tartásával megsértette, ezzel az egyik jogosultnak 349 ezer 450 forint, míg a másiknak 163 ezer 648 forint vagyoni hátrányt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg.

Máglyát gyújtottak és tüzet ugrottak Békéscsaba Főterén

Máglyát gyújtottak, majd körültáncolták a tüzet, sőt át is ugrották azt a Szent Iván-napi vigadalom keretében, amelyet szombaton rendezett a Szent István téren a Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, a Balassi Közalapítvány és a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület. A népművészeti egyesület titkára, Kocsis Klára elmondta: a rendezvénnyel irányítanák rá a békéscsabaiak és a környékben élők figyelmét a népművészeti értékekre, mint a kézművességre, a néptáncra és a népzenére.

Ősbemutatónak adott otthont a csabai könyvtár udvara

Ősbemutatónak, egy egyedülálló animációs koncert premierének adott otthont a Békés Megyei Könyvtár belső udvara, a Munkácsy udvar szombaton, naplementét követően a Múzeumok Éjszakája keretében. A Munkácsy Vizuál során a festőfejedelem alkotásai élő zene kíséretében, különféle technikákkal elevenedtek meg. Szives Márton Pro Arte Aranyérmes ütőhangszeres előadóművész elmondta, korábban kísérletezett vizuális koncertekkel, és a Munkácsy Negyed csapatával ötletelve arra jutottak, hogy alkossanak egy ilyet Munkácsy Mihály munkásságára is. A Munkácsy Vizuál pedig egy olyan crossover esemény lett, ahol egyszerre, együtt dolgozik a kép és a hang.