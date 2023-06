Békéscsabai kutatócsoport vizsgálta elsőként az új módszert

A 2-es típusú cukorbetegek inzulinkezelésének egyszerűsítését célozza az a nemzetközi szinten is új terápia, amelyet egy ideje sikerrel alkalmaznak a Semmelweis Egyetemen. Az eljárás, amelyet a TB támogat, nemcsak a napi többszöri tűszúrást és vércukormérést váltja ki, hanem jóval kevesebb mellékhatása van, mint a kizárólag inzulinnal vagy gyógyszerrel történő kezelésnek. Az új módszert elsőként egy békéscsabai kutatócsoport vizsgálta, majd bekerült az Amerikai Diabétesz Társaság 2023-as ajánlásai közé. Kempler Péter hangsúlyozta, a kezelés ilyen mértékű egyszerűsítésére eddig sehol nem volt példa .

Sipos Gazda tartott workshopot Békéscsabán

A műszaki kreativitás, a természettudomány és az agráriumban a környezettudatos gazdálkodás, a tiszta, szennyezésmentes termelés megteremtése kapcsolódott össze szerdán délután Békéscsabán, a RoboKaland Tudásközpontban. Sipos József, vagy ahogy az egész országban ismerik, Sipos Gazda volt a vendége az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhelynek, ahol a gyermekeket és a felnőtteket is bevonták az újhasznosítás világába. A RoboKaland alapítója, Gajdács Krisztián szoftverfejlesztő elmondta, az ifjú generációt arra tanítják, hogyan lehet élhető jövőt, tiszta bolygót teremteni. Arra törekednek, hogy a gyermekek a legjobbaktól tanuljanak; az ország legelismertebb szakembereit hívják vendégül.

Elkezdődött az árpa betakarítása

Több helyen is elkezdődött az őszi árpa betakarítása Békés vármegyében, így Békéscsabán is. Adamcsik László, a Csabai Raktárszövetkezet elnöke hangsúlyozta, az első tapasztalatok szerint kevesebb a vártnál a gabona mennyisége, a jó földeken is csak 4,5–5,5 tonna körül alakul hektáronként a hozam. A jelenlegi terményárak mellett ez nem hoz elegendő bevételt, ráadásul az eddig learatott őszi árpa többségének a hektolitersúlya is alacsonyabb a magyar szabványnál. A szakemberek kiemelték, a későbbi, hosszabb tenyészidejű árpáknál a mennyiség és a minőség is jobb lehet.

Kihelyezett ülést tartott Békéscsabán az iparkamara

A napokban a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéscsabán tartotta kihelyezett ülését. A résztvevők meglátogatták a Linamar Hungary Zrt. két gyáregységét, ahol Havasi Csaba, a Linamar Hungary Zrt. vezérigazgatója elmondta, Békésben négy gyártó divíziót működtet a cég: kettő Orosházán, kettő Békéscsabán található. Orosházán mezőgazdasági gépekkel és emelőgyártással, tengely alakú alkatrészek gyártásával, Békéscsabán pedig autóalkatrészek és elektromos hajtáslánc előállításával foglalkoznak.

Kigyulladt egy vezeték a békéscsabai házban

Kigyulladt a villanyvezeték egy családi ház gipszkarton fala mögött szerdán este Békéscsabán, a Fényesi utcában. A helyi hivatásos tűzoltók a füsttel szennyeződött és korábban már áramtalanított épületrészt hőkamera segítségével átvizsgálták, majd megbontva a gipszkarton falat, megtalálták a füstölgő vezetékszakaszt. A tűz az épület többi részére nem terjedt át, az épület továbbra is lakható maradt.

Békéscsabát is elérte a vihar

Békéscsabán a Földváry utcán egy hatméter magas juharfa egyik ága letört és úttestre szakadt csütörtökre virradó éjjel, az Alkotmány utcában pedig egy ötméteres akácfa dőlt rá egy kerítésre. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon elmondták, a növényi részeket a helyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével feldarabolták, majd eltávolították. Nem sérült meg senki.

Koronavírus: vizsgálták a szennyvizet

A 24. héten is vizsgálták a szennyvizet Békéscsabán. A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja 15 másik településhez hasonlóan a Békés vármegyei székhelyen is a mérsékelt kategóriába tartozik, a koncentráció pedig továbbra is alacsony tartományba esik.