Összeírják a kutyákat

Összeírják a kutyákat Békéscsabán – közölték a városházán, hozzáfűzve, ezzel törvényi kötelezettségnek tesznek eleget. Az adatlapot ebenként kell kitölteni, a dokumentumban olyan adatokat kell megadni, mint a kutya tulajdonosa, tartója; hogy az állat milyen fajtájú, színű; hogy mikor ültettek bele chipet, mikor ivartalanították, mikor oltották be legutóbb veszettség ellen. Az adatlapot le lehet tölteni a város honlapjáról vagy közösségi oldaláról, de lehet kérni a polgármesteri hivatalban is. A kitöltött papírt pedig év végéig kell eljuttatni az önkormányzathoz, ezt meg lehet tenni ügyfélkapun keresztül, levélben postai úton, valamint személyesen is a városházán. Hangsúlyozták: a vonatkozó jogszabály szerint a kutya gazdája, tartója köteles az adatokat rendelkezésre bocsátani. Aki ennek nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot kaphat, a kiszabható büntetés 150 ezer forint.

Járdát építettek a buszmegálló elé

Járólapokból építettek járdát a Bogárházi sétány és a Bajza utcai buszmegálló között – ismertette Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán. Mint fogalmazott, a megépült szakasz a helyiek kényemét szolgálja, annak köszönhetően esős, sáros időben is kényelmesen közelíthetik meg a környéken élők a buszmegállót.

Lakossági fórumot tartottak

Alakítsanak ki kerékpárutat a Bajza utcában is – többek között ezt kérték azon a lakossági fórumon, amelyet Szarvas Péter polgármester tartott nemrég a 2. számú választókerületben, a békéscsabai Jankay iskolában. Mint ahogy a városvezető fogalmazott, számos, a körzetet érintő téma került szóba. Többen említették, hogy néhány helyen nem megfelelő a csapadékvíz elvezetése, de beszéltek a járdák és az utak állapotáról is. A helyiek ­kérték, hogy a közlekedést nehezítő, a láthatóságot akadályozó növényeket távolítsák el. A Bajza utcai bicikliút mellett napirendre vették a galambkérdést és a szúnyoggyérítést is.

Elindult az első biciklis vándortábor

Elindult az első Békési kastélyok nevet viselő bringás vándortábor Békéscsabán. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) és a Békéscsabai Turisztikai Egyesület együttműködésében összesen 25 turnust szerveznek. Összesen félezer középiskolás és félszáz pedagógus érkezik a térségbe azért, hogy egy hét leforgása alatt, nagyjából 300 kilométert tekerve bringával fedezzék fel a környék természeti és épített értékeit. A nyitó napon a fiatalok Békéscsaba nevezetességeit keresték fel és Munkácsy Mihály örökségével ismerkedtek a Munkácsy Emlékházban. A következő napon pedig Póstelek, Gerla, Doboz, Szanazug és Gyula értékeit fedezték fel.

Párakaput helyeztek ki

Másodfokú hőségriasztást rendelt el szerda 0 órától péntek 24 óráig az ország egész területére, így Békés vármegyére is az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását. Ennek apropóján a békéscsabai városháza elé kedden párakaput helyeztek ki. A berendezés felfrissülést biztosít a Szent István téren sétálóknak.

Harruckern-túrák várják az érdeklődőket

A Harruckern történelmi emlékutat felfedező, idegenvezetéssel egybekötött túrát indítanak péntekenként Békéscsabán – mondták el a Visit Békéscsaba munkatársai. Elhangzott: az érdeklődők a Molnárház, a Meseház, a Szlovák Tájház, az evangélikus nagytemplom és a hagyományőrzők által megmentett Öreg ház érintésével tematikus időutazáson vehetnek részt – akár gyalogosan, akár kerékpáron, akár lovasszekéren.