A testület rendelkezést hozott a költségvetési tartalékkeret felhasználásáról. Dr. Görgényi Ernő elmondta, a tartalék összege összesen több mint 682 millió forint, amiből most mintegy 378 millió forintról határoztak. A legnagyobb részből 200 millió forintból az önkormányzat út- és járdafelújítási programot indít. A képviselő-testület felkérte dr. Csige Gábor jegyzőt, hogy gyűjtse össze az egyéni választókerületi igényeket, készíttesse el a szükséges terveket és szerezze be az engedélyeket, majd pedig fontossági sorrendet is tartalmazó javaslatát elfogadás céljából terjessze be a gazdasági erőforrások bizottsága elé.

További forrásokból a gyermek szabadidős élményközponthoz, a déli iparterület fejlesztéséhez, intézményfelújítási keretre, városüzemeltetési szakfeladatokra, az Erkel Diákünnepekre, a Végvári Napokra, egyéb közművelődési szakfeladatokra, lakásvásárlásra egyaránt fordítanak különböző összegeket. Utóbbi kapcsán kiemelte, az önkormányzati lakásállomány bővítése kiemelt céljuk, hiszen az igények, szolgálati és szociális lakásokra, illetve az átmeneti elhelyezésre jóval meghaladják a rendelkezésükre álló ingatlanok számát. Ezért is fontos, megfelelő helyeken új lakásokat vásároljanak. 20 millió forintból vesznek meg egy lakást, amihez a tartalékból 5,2 millió forint szükséges.

A céltartalékból 150 millió forint nem használható fel mindaddig, amíg a képviselő-testület nem dönt a likviditási keret végleges célú felhasználásáról.