A „Krisztus, a tudomány megváltója” címmel meghirdetett szabadegyetemi előadásra megtelt a több száz személy befogadására alkalmas istenháza, a hallgatóság között a csabai katolikus hívek mellett más felekezetekből is érkezettek is voltak, illetve nem keresztény személyek szintén érdeklődéssel hallgatták a kivetített képekkel kísért előadást.

Csókay professzor országos hírnévre pár éve a bangladesi sziámi ikergyermekek szétválasztásának komplikált operációsorozata kapcsán tett szert, melyet élénk sajtóérdeklődés követett, nemcsak idehaza, hanem nemzetközileg is. A professzor beszélt erről az esetről, de nem rejtette véka alá élete kudarcait, lelki mélységeit és elbukásait sem. Ő is, hasonlóan a másik két megszólalóhoz, megtéréséről, személyes istenhitéről és szolgálatáról tett bizonyságot, melyeket egyébként könyvekben is megírt. A még 2013-ban kiadott „Agysebészet rózsafüzérrel” című kötetben híven leírja annak a folyamatát, hogyan kapott – hite szerint Jézustól érkező – mennyei üzeneteket, melyekkel az elmúlt 20-30 évben olyan új agysebészeti gyakorlati eljárásokat sikerült világszerte bevezettetni, melyek javítják a túlélést a korábban esélytelennek látszó esetek egy részénél.