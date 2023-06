Aláhúzta, hogy a zsidók a fejlődés előmozdítói voltak, beilleszkedve építették a társadalmat. Eleinte kiskereskedők voltak, majd gyárakat hoztak létre, jótékonysági intézményeket ugyancsak működtettek. Hetvenkilenc éve több ezer békéscsabait és környékbelit vagoníroztak be és vittek el a haláltáborokba, közülük mindössze háromszázan élték túl a megpróbáltatásokat.

Fontosnak nevezte, hogy a fiatalokkal ismertessék meg a vészkorszak történetét. Ugyanis a szélsőséges eszmék nem tűntek el, harcolni kell azért, hogy ezek a vélemények ne nyerhessenek teret. Megemlítette, hogy az antiszemitizmus lopakodó formában jelen van, bár a holokausztot nem lehet tagadni, vannak, akik igyekeznek relativizálni.

A vármegyei levéltár nyugalmazott igazgatója, dr. Erdész Ádám arról beszélt, hogy a zsidóság fénykora a dualizmus korszaka volt, és hogy az 1930-as években az antiszemitizmust elkezdték összekötni a szociális problémákkal, és a mérgezett gondolatok egyre inkább teret nyertek. Kiemelte: nem lehet mismásolni, az, ami lezajlott, megmutatta a magyar társadalom akkori morális helyzetét.

A mártír-istentiszteletet Markovics Zsolt főrabbi tartotta. Mint fogalmazott, generációról generációra megkérdezik, amelyre nem tudni a választ, hogy hol volt Isten Auschwitzban. Azonban ő azt kérdezte: hol volt az ember Auschwitzban. Az ember akkor is megmutatta azt, amit az elmúlt évezredekben is mindig, hogy vagyunk mi és vannak ők; és hogy a másokat el kell különíteni, pusztítani. Ez nem sikerült. Ha az ember nem is volt ott Auschwitzban, az Isten ott volt néhányakkal, akik nemzedékről nemzedékre közösséget teremtenek. Kiemelte: olyan társadalomra van szükség, ahol a béke nem üres szó.