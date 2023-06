Cserélni szükséges több helyen a megkopott, megrongálódott utcanévtáblákat – erről érkezett korábban több jelzés is a békéscsabaiaktól. Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán jelezte, hogy hamarosan a megbízott vállalkozó cseréli is azokat a táblákat, amelyek nehezítik az utcákban a tájékozódást – összesen hétszáz ilyenről van szó –, a munka várhatóan július végén fejeződik be.