Átadták a Körösök Gyöngye-díjat

Hagyományos, könyvhétzáró délutánját tartotta szombaton a Körös Irodalmi Társaság a Békéscsabai Szlovák Tájház udvarán. Bemutatták a Bárka irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat legújabb számát, majd Elek Tibor: Szerelmem, Erdély – Válogatott és új esszék, kritikák Erdély magyar irodalmáról című könyvét, Kőszegi Barta Kálmán: Tántorgó csillagok című legújabb verseskötetét és Erdész Ádám: Levelek a Kner család életéből 1938–1949. című művét. Ezért, valamint a Kner Albertről írt monográfiájáért Erdész Ádám vehette át az idei Körösök Gyöngye-díjat Elek Tibortól.

Sztraka Ernő főépítészre emlékeztek

A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület szervezésében Sztraka Ernő városi főépítészre emlékeztek múlt pénteken Békéscsabán. Az érdeklődőket Kis Béla építész vezette körbe a Széchenyi Ligetből indulva a belvárosban, hogy együtt tekintsék meg azokat a kultikus és turisták által gyakran fotózott épületeket – így például a városházát is – melyeket Sztraka Ernőnek köszönhet a város. Kis Béla építész hangsúlyozta, Sztraka olyan környezetbe csöppent bele, ami rendkívül pocsolyás, sáros, mocsaras volt akkoriban, görbe utcákkal, sikátorokkal, zsákutcákkal. Ezeket szisztematikusan kiegyenesítette, rendkívül sok utcaszabályozást hajtott végre, az állóvizeket lecsapoltatta, új közterületeket jelölt ki, meghatározta az építési szabályrendeletet. Békéscsaba „irdatlan nagy faluból” neki köszönhetően lett igazi város.

Zeppelin szállt le a főtéren

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház ismét különleges programot vitt a Békés vármegyei megyeszékhelyre. Vasárnap este egy Zeppelin szállt le a főtéren a 10. Színházi Olimpia és a Bábművészeti Világtalálkozó keretében. Műsorával a La Baldufa katalán társulatának menetszínháza az álmok és a képzelet világába varázsolta a közönséget, bevonva őket a produkcióba. A menet végén, a Napsugaras kertben Hadik – Karádi koncert várta a lazulni vágyókat. Az este folyamán Berta Jimmy volt a hazai hangulatfelelős, aki a Zeppelintől a koncertig végigkísérte a játékos kedvű nézőket, valamint a Napsugár Bábszínház színészeit is.

Békéscsabán misézett a hetven éve felszentelt dr. Gyulay Endre

Hetven esztendeje, 1953-ban szentelték pappá a battonyai születésű dr. Gyulay Endrét, korábbi római katolikus szeged-csanádi megyéspüspököt. A kivételes papi pályát befutott idős lelkipásztor vasárnap a békéscsabai Páduai Szent Antal Társszékesegyházban mutatott be misét. Az alkalom egyúttal búcsúnap is volt, hiszen a templom védőszentjére emlékeztek; szentbeszédében Gyulay Endre is Páduai Szent Antal élettörténetét idézte fel. A püspököt a szentmise kezdetén az egyházközségi hívek és a békéscsabai Savio Szent Domonkos Általános Iskola diákjai, pedagógusai virággal és ajándékkal köszöntötték.

Hetven éve érettségiztek

Hetvenéves osztálytalálkozót tartottak hétvégén a békéscsabai Állami Rózsa Ferenc Általános Fiúgimnázium 1953-ban érettségizett öregdiákjai. Amíg odajártak, négy neve is volt az intézménynek, amit majdnem kórházzá alakítottak át. Az akkori évfolyamban 121-en végeztek, közülük 13-an élnek. Az egykori osztálytársak közül került ki többek között orvos, kutató-fejlesztőmérnök, újságíró, hajépítési konstruktőr, műszaki, vállalati vezető is. A békéscsabai Hotel Fiume éttermében megrendezett találkozóra nyolcan tudtak elmenni.

Nyolcadik helyen végzett a diákcsapat

Az előkelő nyolcadik helyen végzett tizenkét egylet közül a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium csapata a kismartoni Eszterházy-kastélyban tartott Estöri Kreatív Történelmi Verseny döntőjében. A diákok tudósítottak a hatvan évvel ezelőtti francia-nyugatnémet kiegyezésről; egy, a Csinibaba című filmből ötletet véve bemutatták a Kelet és Nyugat közötti különbséget; ír koboldok bőrébe bújtak, és arról is vitáztak, hogy a visegrádi országokban megvalósítható-e az a gazdasági fellendülés, amit a kelta tigris elért.

Gyerekek adományoztak gyerekeknek

Az Erzsébethelyi Általános Iskola 2.a és 3.b osztályának szülői és gyermekközössége önzetlen, példaértékű összefogása eredményeként három zsák plüss figurát gyűjtött a békéscsabai kórház sürgősségi osztályának kis betegei számára. Az ajándékot a napokban juttatták el szülői segítséggel az intézménybe. A sürgősségi osztály dolgozói köszönőlevelet is küldtek a felajánlóknak, melyben leírták, fantasztikus, hogy mennyi segítő szándékú gyermek és felnőtt gondolt a kis betegekre. A plüssfigurákból a többi, gyermekekkel foglalkozó kórházi osztálynak is juttattak.