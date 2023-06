A „Rózsát” ma már Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumnak hívják, és érdekesség, hogy az 1954-ben érettségizett diákok osztályfőnöke, dr. Szeberényi Lajos, a névadó unokaöccse volt. A mostani találkozón Kucsera Mihály, Jantyik Pál, dr. Szűcs János és Kiss Imre vett részt, Tóth István egészségügyi okokból nem tudott eljönni.

– Hajdani iskolánkban megnéztük a tablónkat, és emlékeztünk mindazokra, akik már nem lehetnek közöttünk. 2019-ben még nyolcan jöttünk össze, azóta hárman mentek el – mondta Jantyik Pál, aki 55 éve előfizetője a Békés Megyei Hírlapnak, illetve jogelődjének, a Békés Megyei Népújságnak. Minden cikket őriz, amit bármelyik osztálytársáról írt a lap.

A legtöbb cikkben Kucsera Mihály szerepelt a Népújságban, 1968-nál korábban is. Futballkapus volt Békéscsabán, majd védett Mezőtúron, Orosházán és Csepelen is pályafutása 1964-es befejezéséig.

Tablójuk előtt a Kucsera Mihály unokájával

– Talán soha nem lettem volna igazolt futballista, ha 1948-ban nem veszik el a földünket, vagyis szebben mondva: a kishaszonbér-szövetkezet nem veszi birtokba hasznosításra területet – emlékezett Kucsera Mihály. – A jelenlegi Csabaszabadi területén lévő tanyáról – ahol születtem – menni kellett, nagyszüleim csabai házába költöztünk. A csutkából készült játékokat felváltotta a labda, futballoztunk a környékbeli gyerekekkel. Legkisebbként beállítottak a kapuba, ami két levetett ing között volt. Kapusként vigyáznom kellett az ingekre, is, nehogy illetéktelenek elvigyék. A háború utáni ínséges időkben sok mindennek egyből lába kelt.

Hamar kiderült, Kucsera Mihálynak jó a lába és a keze, egyre magasabbra tornázta fel magát a kapus poszton, egyedüli csabaiként tagja volt 1954-ben a németországi ifjúsági labdarúgó-világbajnokságon ötödik helyezett magyar válogatottnak.

– Egy vereséget szenvedtünk, mégpedig a házigazdáktól, de ez elég volt ahhoz, hogy „csak” ötödikek legyünk – mesélte. – Az Észak-Írország elleni, 6:2-re megnyert meccsen védtem, örök emlék, élmény marad.

A békéscsabai Szlovák Étteremben koccintottak is a találkozásra

Jantyik Pál is focizott, mégpedig középpályásként a Békéscsabai Dózsában. Ennek köszönhetően került érettségi után a Békéscsabai Ruhagyárba, ahol kilenc évet húzott le, majd 23 esztendőt a Csaba Szőnyegszövő Háziipari Szövetkezetben műszaki vezetőként. Szintén ilyen beosztásban dolgozott nyugdíjba vonulásáig a Gyulai Háziipari Szövetkezetben is. Dr. Szűcs János a miskolci egyetem docense, és még most is gyakorlati oktatásokat tart végzett hallgatóknak. Kiss Imre Szegeden él, öt évig volt az egykori Békés-tarhosi Gyógypedagógiai Iskola igazgatója, pályáját az Oktatási Minisztérium alkalmazásában tanfelügyelőként fejezte be.

Kucsera Mihályt lánya, Ildikó és unokája, Márk, a békéscsabai evangélikus iskola harmadik osztályos tanulója is elkísérte a találkozóra. Elképzelhető, hogy Márk majd ugyanabba a tanterembe ül majd be, ahol hosszú évtizedekkel ezelőtt nagyapja is tanult.