Mint közleményünkben kiemelték, a Nagyváradi Vízügyi Igazgatóságtól szerdán, az esti órákban kaptak az értesítést, hogy román oldalon, a határszelvény fölött körülbelül 2 kilométerre lévő Gyulavarsándi híd megrongálódott, a gerendái a folyóba hullottak és a folyó folyásával elindultak Magyarország felé.

Tekintettel arra, hogy a korábbi években volt már példa, hogy ilyen alkalommal a sodródó gerendák, és az azokból kiálló vasak megrongálták a gyulai duzzasztóművet, ezért azonnal intézkedtünk. A duzzasztómű tömlőjéből a vizet kiengedték, a fenékleürítő műtárgyat megnyitottuk és megszüntettük a duzzasztást. Ezzel egyidejűleg lezártuk a gyulai tápzsilipet.

Az intézkedések idejére pontszerű harmadfokú készültséget rendeltek el a Fehér-Körös határszelvénnyel érintett őrjárásaira, illetve állandó 24 órás ügyeletet és figyelőszolgálatot szerveztek. A gyulai duzzasztónál és a gyulavári híd alatti vízminőségei kárelhárítási helyen egy-egy fénytornyot telepítettek és az éjszaka folyamán be is üzemelték azokat. Jelenleg a partról és a vízről is figyelik az esetlegesen érkező híddarabokat, és kitereljük azokat a Fehér-Körös partjára.

Hozzátették, folyamatosan tartják a kapcsolatot a román vízügyi szakemberekkel, amennyiben szükséges, a gyulavári híd alatti vízminőségi kárelhárítási helyen terelőművet telepítenek a híd darabjainak megfogására, hogy azok ne rongálják meg a gyulai duzzasztóművet.