Elmondták: bővültek a város forrásai, 40 millió forintot kap a városgazdálkodási kft. is a széles körű feladatai ellátására, tud figyelni a város rendezettségére. A CsabaParkról hozzátették: népszerű hellyé vált az elmúlt években, fontos azonban, hogy a látványelemeket megfelelően működtessék. A vagyonkezelő zrt.-től is nyereséget várnak el, elkerülhetetlen volt a parkolási díjak emelése. Nyílt árverésen értékesítenék a Lencsési út 140. szám alatti, a volt ruhaipari középiskola épületét; a kikiáltási ára nettó 150 millió forint, és a leendő tulajdonos számára felújítási kötelezettséget is előírnak.