– Amikor a süllőre bevezetett tilalom véget ér, mindig nagyobb eséllyel vágunk neki a horgászatuknak – árulta el lapunknak a kiváló horgász, aki éppen ezért ilyenkor igyekszik minél többet kint lenni a vízen.

– Az elmúlt napokban tulajdonképpen Szanazugtól Szarvasig végighaladtam csónakkal a Körösökön – árulta el. Zsolt elmondta, a horgászathoz műanyag, plasztikcsalit használt, és több helyen is sikerrel járt. A legnagyobb 6 kiló 10 dekás példányt a Hármas-Körösön, Mezőtúr környékén fogta, de Békésen a duzzasztó alatti és feletti részen, valamint Gyománál is a csónakba emelt gyönyörű süllőket. Négy- és háromkilós példányok egyaránt akadtak horogra, fárasztásuk körülbelül egy-egy percet vettek igénybe. Zsolt egyébként továbbra is sporthorgász, a halakat mindig visszaengedi természetes közegükbe.

Zsolt elmondta, igyekszik kihasználni a mostani időt és lehetőségeket, mert tapasztalatai szerint várhatóan július-augusztus környékén csökkennek a süllőzési lehetőségek, és majd november környékén erősödnek újra.