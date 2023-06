– Mit jelent önnek a Pepi-kert magánemberként, illetve az igazgatójaként?

– Gyermekként úgy emlékszem, hogy hatalmas volt. Közel laktunk hozzá, az Arborétum utcában, így egyenes utunk volt minden játék során a Pepi-kertbe, aminek ismertük minden bejáratát. Kerestük benne az izgalmas sarkokat, amikre a mai napig pontosan emlékszem. Amikor pedig már igazgatóként végig sétálok a kerten, a gyermekkori emlékek mindig eszembe jutnak. Sipos András igazgatósága alatt már voltak vezetett túrák az arborétumban, ahová mindig becsatlakoztunk, én idővel csoportvezetőként is. A fentieknek köszönhető, hogy minden porcikáját megismertem a kertnek. A mai feladatom sajnos úgy adja, hogy többet ülök az irodában, mint amennyi időt a szabadban töltök, de igyekszem megragadni az alkalmat még egy-egy csoport vezetésére.

– Nemrég vett át Pro Natura Díjat dr. Nagy István agrárminisztertől. Hogyan élte meg az elismerést és minek tudja be?

– Különleges élmény volt számomra, már csak azért is, mert egykor, a nemzeti parkos munkám idején még mi voltunk azok a kollégáimmal, akik előkészítették az ilyen díjátadó ünnepségeket. Most pedig már nem háttéremberként álltam ott, hanem díjazottként. Máig természetvédő vagyok, az arborétum vezetését is ebben a szellemben végzem, és a korábbi egyesületi tevékenységem megmaradt bennem. A kerten belüli tevékenységen túl pedig kitekintünk a város felé is, és szakmai segítséget nyújtunk a zöldterületek fejlesztésénél. Ezentúl a szemléletformálásba is hatalmas energiát fektetünk az arborétum által kínált programokban. Talán ezeknek köszönhető az elismerésem.

– Melyik a kedvenc helye a Szarvasi Arborétumban?

– Sok kedvenc helyem van a kertben, ilyenek például a gyermekkoromban felfedezett sarkok, illetve a későbbi Parkerdőben felfedezett fenyvesek. Ami viszont talán leginkább megdobogtatja a szívem, az az Olasz út környéke, ami viszonylag messze van a bejárattól, és egy meghitt zugot alkot. Itt rendkívül izgalmas a növényzet.