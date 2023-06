A NAV-nál közölték, a tapasztalatok szerint sokan a kormányablak, illetve okmányiroda helyett tévesen a NAV-hoz szeretnék bejelenteni, illetve a megfelelő szervnél tett bejelentés mellett az adóhivatalnak is jeleznék a gépjármű tulajdonjogában történt változást, valamint a gépjármű forgalomból történő kivonását vagy forgalomba helyezését. Erre azonban nincs szükség, mivel az adóhivatal automatikusan megkapja a jármű-nyilvántartás adatait, illetve az évközi, adókötelezettséget érintő változások listáját. A tulajdonjog-változást nemcsak a vevőnek, hanem az eladónak is be kell jelentenie a kormányablaknál.

Aki rendelkezik KÜNY-tárhellyel (azaz van ügyfélkapus regisztrációja), annak a NAV az értesítéseket elsődlegesen ezen a csatornán, elektronikusan juttatja el. A hivatalos elektronikus tárhelyre kapott küldeményekről a megadott e-mail címre értesítés érkezik. A korábban letöltött, gépjárműadó-kivetésről szóló határozat, értesítés online lekérdezhető a NAV Ügyfélportálon, akkor is, ha a dokumentumot nem helyezték tartós tárba, és az már a KÜNY-tárhelyen sem érhető el.

Elektronikus értesítéskor a hivatal nem küld csekket, az adó legegyszerűbben online bankkártyás fizetéssel vagy átutalással rendezhető. Csekk postázása kérhető sms-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon – az sms-ben a „CSEKK” szó után szóközt kell tenni, majd az adóazonosító jelet kell beírni –, valamint a 1819-es telefonszám hívásával (3-as menüpont). A benyújtott igényre a NAV a csekket elsősorban a levelezési címre, ha az nincs bejelentve, akkor a tartózkodási helyre, és ha az sincs bejelentve, akkor a lakóhelycímre postázza. Az igényelt csekken nem szerepel a fizetendő adó összege, azt a határozat, illetve értesítés tartalmazza vagy az adószámla online lekérdezésével ellenőrizhető. Az adószámla-egyenleg KAÜ-azonosítással (például ügyfélkapus hozzáféréssel) lekérdezhető a NAV Ügyfélportálon és a NAV-Mobil applikációval. Mindkét felületről lehetőség van az adó online bankkártyás fizetéssel való rendezésére is.

Postai úton is megkapható a gépjárműadó-határozat

A Békésben élőknek is fontos információ, hogy akinek van ügyfélkapus hozzáférése, de azt nem tudja, vagy nem szeretné használni, hanem a jövőben inkább postai úton kapná többek között a gépjárműadó-határozatot, az kérheti az elektronikus kapcsolattartás kizárását online, a kormányablakokban, illetve a NAV egyes ügyfélszolgálatain.

A gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, kedvezmény vagy szüneteltetés bejelentéséhez a GJADO-adatlapot kell kitölteni. Erre webes felületen, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban is lehetőség van. A beazonosíthatóság hiánya és az adótitok védelme miatt e-mailen nincs lehetőség ügyintézésre, helyette az e-Papír szolgáltatással lehet azonosított módon, kényelmesen elektronikus beadványt küldeni.

Ha a gépjármű tulajdonosa elhunyt, a kiszabott adót nem kell helyette befizetni. A hagyatéki eljárás lezárása után a NAV hivatalból értesíti az örököst a fizetendő gépjárműadó összegéről.