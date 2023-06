Öt alkotását ajándékozta a békéscsabai múzeumnak a művész

Lóránt János Demeter Munkácsy Mihály-díjas békésszentandrási képzőművésznek, a Békés vármegyei alkotók doyenjének nyílt kiállítása LÓRÁNT 85 címmel csütörtökön a békéscsabai Munkácsy-múzeum Pátkai Ervin Termében. Az esten a művész öt alkotását adományozta a múzeumnak. A Békéstáji Művészeti Társaság, melynek tagja Lóránt János Demeter művészeti tevékenységéért Életműdíjban részesítette, az elismerést Gnandt János elnök adta át. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója kiemelte, a kiállítás Lóránt János Demeter teljes eddigi életművét felölei, végigtekinti. A tárlat műtárgykollekciója magán- és közgyűjtemények anyagából állt össze. Bár a Munkácsy-múzeum igen gazdag Lóránt-anyaggal büszkélkedhet, az intézmény szeretne a tárlaton Békés vármegyében kevéssé ismert alkotásokkal szolgálni a közönség számára. A kiállításon 51 műtárgy tekinthető meg.

Az aradi vértanúk tárgyait is bemutatták a Balassi táncosainak a csabai múzeumban

A Pesttől Aradig, eufóriából – letargiába, az 1848–49-es események és Békés megyei vonatkozásaik című időszaki kiállításon tartott csütörtökön délután szakmai tárlatvezetést Forrainé Kovács Márta történész, a kiállítás kurátora a Balassi Táncegyüttes részére a Munkácsy Mihály Múzeumban. Görgei Artúrról megtudhatták az érdeklődők, hogy vegyészmérnökként végzett. Ő fedezte fel a kókuszdió olajában a laurinsavat, és határozta meg pontosan a sav sajátosságait. Forrainé Kovács Márta elmondta, nagyon sokan kértek már szakmai tárlatvezetést. Hangsúlyozta, örömteli, hogy nemcsak Békéscsabáról, hanem a vármegye több településéről is vettek részt iskolák a múzeum kiállításhoz kapcsolódó rendhagyót történelemóráján. Ismertette, a tárlaton 122 tárgyat mutatnak be, melyek a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből, az Aradi Múzeum Komplexumból és a szombathelyi Savaria Múzeumból származnak.

Új helyre költözött a Mentál Plusz Szolgáltatóház

Csütörtökön ünnepélyes keretek között átadták a Mentál Plusz Szolgáltatóház új székhelyét Békéscsabán. A pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali intézményeként funkcionáló ingatlant immár a Kereki sikátorban találják meg az érintettek; az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének (ÉFOÉSZ) Békés Vármegyei Egyesülete bérli. Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, a Területfejlesztési Minisztérium hivatalának miniszterhelyettese köszöntőjében elmondta, a térség iránti személyes elköteleződése miatt is kiemelten fontos számára az átadó. Ismertette, heti rendszerességgel több csoportfoglalkozásnak, alkalmanként tréningeknek, készségfejlesztő- és ünnepekhez kapcsolódó programok sorának ad otthont a ház.

Csabai szépkorút is kifosztott az autópályán elfogott trükkös páros

A zalaegerszegi nyomozók országos koordináció keretében azonosították és fogták el a két gyanúsítottat, akik Békéscsabán is jártak. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon kifosztás gyanúja miatt indult nyomozás idén tavasszal és országos koordináció is indult a sorozat-bűncselekmény elkövetőinek azonosításához. A zalaegerszegi rendőrök kedden az M1-es autópálya bábolnai pihenőjében vonták intézkedés alá a gyanúsítottakat. A két férfi egy órával korábban Sopronban fosztott ki egy idős asszonyt, aki késköszörülés szolgáltatás miatt engedte be lakásába az idegeneket, akik azonban több százezer forinttal távoztak a helyszínről. A gyanú szerint a két elkövető 2023 áprilisában Pécsett jutott be egy idős nő lakásába, azt mondták neki, hogy ajándékot hoztak számára, több mint egymillió forintot zsákmányoltak. A férfiak májusban javítási munkálatokat ígértek egy gyanútlan áldozatuknak Zalaegerszegen, Békéscsabán pedig nyereményjáték ürügyén jutottak be egy szépkorú lakásába. Egyik helyről sem távoztak üres kézzel. A nyomozók a két középkorú férit elfogásuk után előállították a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságra. A rendőrök mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vételüket követően kezdeményezték letartóztatásuk indítványozását.

180 ezer forintot is kereshetnek a fiatalok havonta, napi 6 órás munkával

Idén is állami támogatással vállalhatnak munkát a nappali tagozatos 16-25 év közötti Békés vármegyei tanulók július-augusztusban annak köszönhetően, hogy a 25 év alattiak munkavégzése tavalytól szja-mentes, idén is több pénz maradhat a diákoknál. A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére 2023-ban folytatódik a „Nyári diákmunka” program, amely bértámogatással ösztönzi a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatását. A program megvalósítására országosan 3,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A támogatásokat önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban működő vállalkozások hívhatják le.