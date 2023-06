Békéscsabán is érezni lehetett a földrengést

Békésben is több helyen megmozdult a föld kedden este. Az elmúlt időszak romániai földrengései közül ez volt a legerősebb, a későbbi mérések alapján 5,1-es. A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint 19:26 perckor keletkezett földrengés Aradtól 17 kilométerre. Mint fogalmaztak, obszervatóriumukba Békéscsabáról, Gyuláról, Kisdombegyházról érkeztek kérdőívek, de több településen is érezték a határ közelében a földrengést.

Koszos, penészes, jelöletlen tojásokat foglaltak le

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai útját állták egy közel 20 ezer koszos, penészes, jelöletlen tojással megrakott szállítmánynak. A pénzügyőrök a 47-es számú főúton egy magyar rendszámú teherautót ellenőriztek. A gépkocsi rakterében erősen szennyezett tyúktojásokat találtak, amiknek sem a héján, sem a csomagolásán nem volt semmilyen jelölés, és az árut nem kísérte származást igazoló irat sem. A pénzügyőrök a rakományt bekísérték a Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Intézetének békéscsabai telephelyére, ahol az ellenőrök megvizsgálták az élelmiszereket. A tojásokat kivonták a forgalomból, és elrendelték a zár alá vételt. A további eljárásban az illetékes hatóság várhatóan megsemmisítteti a tojásokat, és pénzbírságot szab ki a jogsértővel szemben.

Ingyen adhatták le a tévéket, hűtőket, mosógépeket

Ingyen adhatnak le feleslegessé vált, működésképtelen tévéket, hűtőszekrényeket, mosógépeket, számítógépeket, azaz elektronikai hulladékokat a békéscsabaiak a napokban. Kedden Jaminában vették át ezeket a gépeket, csütörtökön pedig a CsabaPark Gyulai úti részén tartott ugyanilyen akciót a szemétszállító cég. Az elektronikai hulladékok egy újrahasznosítóhoz kerülnek, ahol átnézik és szétszedik alapanyagaikra az eszközöket, és azokat alapanyagonként igyekeznek újrahasznosítani. Ezzel az akcióval párhuzamosan zajlik a lomtalanítás is Békéscsabán. Az első körön – így Jaminában, a Kenderföldeken, Mezőmegyeren, Fényesen, Gerlán – túl vannak a szemétszállító cég munkatársai, a második etap szombaton lesz.

Még idén vezetékes ivóvizet kaphat a Mag utca

Biztató hírek érkeztek a Mag utcai ivóvízvezeték építése ügyében – közölte Opauszki Zoltán békéscsabai tanácsnok, önkormányzati képviselő. Emlékeztetett: a beruházás tervezési és engedélyezési munkálatait korábban a képviselői kerete terhére megrendelte. Most pedig Szarvas Péter polgármester arról tájékoztatta, hogy a Mag utca ivóvízellátását – figyelembe véve az utcabeliek kérését – az Alföldvíz Zrt. az idei, úgynevezett gördülő fejlesztési tervében, annak módosításával a beruházási igények között szerepelteti majd, és a fejlesztéshez szükséges forrásigényt jelzi a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek. Opauszki Zoltán szerint ez az jelenti: jelentős az esélye annak, hogy az ivóvízvezetéket még idén kiépíthetik.

Ír színészhallgatók érkeztek a tanházba

Idén is nyári nemzetközi szakmai gyakorlatra érkeztek az írországi Atlantic Technological University színészhallgatói a békéscsabai Színitanházba. A Performing Arts tanszék első-, harmad- és negyedéves ír, kanadai és kelet-európai hallgatói angol nyelvű órákon vesznek részt az intézményben. Szente Éva beszédtechnikát, Born Gergely néptáncot, Bonczos Andrea klasszikus balettet, Galambos Hajnalka éneket tanít a diákoknak, akik emellett színészmesterség-órákon ismerkednek ezzel a nem könnyű hivatással Czitor Attila vezetésével, Ionesco A kopasz énekesnő című drámája mentén. A színészhallgatók be is mutatják munkájukat a Békéscsabai Jókai Színház társulatának.

Meglepetéssel készültek a születésnapos Seregi Zoltánnak

Különleges meglepetéssel fogadták kollégái hetvenedik születésnapja alkalmából szerdán Seregi Zoltánt. A Békéscsabai Jókai Színház igazgatója 70. születésnapját ünnepelte; a meglepetéssel legendás szerepére, a Tüskevárban alakított Tutajosra emlékeztették kollégái. Seregi Zoltán korábban azt nyilatkozta, hatalmas dolog volt, hogy 13 évesen felkérték Tutajos szerepére, máig az egyik legnagyobb kalandját jelenti az életének. Több korosztály nőtt fel a filmen, emlékeznek rá az emberek, mai napig időről időre megkeresik ezzel kapcsolatban. Mesél róla, sőt, rendszeresen vesz részt találkozókon, ahol gyerekeknek tart előadást – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Autóra szakadt egy fa

Rászakadt egy faág az alatta parkoló járműre kedden Békéscsabán, a Kazinczy lakótelepen. A helyi hivatásos tűzoltók az autóra szakadt nagyméretű ágat egy motoros láncfűrésszel eltávolították, majd egy emelőkosaras jármű, és egy fűrész segítségével még további két veszélyes ágat is eltávolítottak a lombkoronából. Senki sem sérült meg.