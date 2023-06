Kifosztotta társát egy férfi a békéscsabai hajléktalanszállón

Egy fedél nélküli férfi március 10-én, a hajléktalanszálló társalgójában egy másik hajléktalan férfi zsebéből kivette a pénztárcáját azért, hogy abból a készpénzt elvegye. A tárcában 79 ezer forint volt, valamint a sértett személyazonosító okmányai és bankkártyája. A vádlott a tárcát a szálló udvarán eldobta, 51 ezer forintot belőle a szobájában rejtett el. Az, hogy a többi pénzzel mi lett, nem derült ki. A járási ügyészségen indítványozták, hogy a bíróság a vádlottal szemben szabjon ki végrehajtandó fegyházbüntetést, az eltűnt készpénz erejéig rendeljen el vagyonelkobzást, illetve kötelezzék a felmerült 170 ezer forintnyi bűnügyi költség megfizetésére.

Finn élményeikről meséltek az andrássys diákok

A finn hétköznapok és élmények kerültek középpontba azon a versenyen, amit a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium szervezett hét négytagú középiskolás csapatnak hétfőn, a Kollaborban. A viadalra két-két csapat érkezett a Vízműből, a Szent-Györgyiből és a Kósból, egy pedig a Közgéből. A paletta igen széles volt, voltak köztük kvízkérdések és keresztrejtvények, olyanok, amelyekben kreativitásukat mutathatták meg a tanulók, olyan, amelyeknél a gyorsaság döntött; de vitát is kellett folytatniuk.

Békéscsabára is befutott az Orient Express

Hétfőn reggel negyed nyolckor az Isztambul–Bukarest–Szinaja–Budapest–Bécs– Párizs útvonalon közlekedő luxusszerelvény állt meg rövid időre Lőkösházát és Kétegyházát követően Békéscsabán. Akik tudtak az érkezéséről, illetve éppen a vasútállomások valamelyikén tartózkodtak, csodájára jártak a vonatnak. A szerelvény háló- és étkezőkocsikkal, valamint egy bárkocsival van felszerelve, a belső luxus pedig lenyűgöző volt. A hálókocsikban három komfortkategória található. Kocsinként három lakosztály dupla ággyal, nappalival és saját fürdőszobával; négy lakosztály, ággyá alakítható kanapéval és saját fürdőszobával, valamint kilenc hálófülke található két egymás feletti ággyal és mosdókagylóval. Az étkezőkocsikba modern konyhatechnikát építettek be. A jegyárak 3000 angol fontnál, vagyis mintegy 1,3 millió forintnál kezdődnek.

Remekelt a Zwack technikum Hentesmentes csapata

Hentesmentes versenyen mérkőztek meg a BSZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola diákjai. A SÉF the World, országos környezetvédelmi vetélkedőn az előkelő negyedik helyet vívták ki maguknak. A csapat vega ételének neve Paradicsomos csicseriborsós házi tagliatelle, bulgurgombóc diós pankómorzsában, parmezán chips, brokkolisaláta gránátalmás, mézes, gyömbéres dresszinggel. A Hentesmentes csapat tanulói: Jónás Éva, Lakatos Erik, Préda Eszter és Restye Richárd, tartalékversenyzőjük: Préda Panna volt, a felkészítő oktatóik pedig: Moka Ildikó és Komlósiné Biró Erika.

Varázslatos miliőben lépett fel az aranydiplomás csabai énekkar

A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola békéscsabai, aranydiplomás minősítéssel rendelkező leány énekkara adott színvonalas műsort Békéscsabán, a Munkácsy Emlékház és Omaszta-kertben a napokban. Az előadás címe A komolyzene és a könnyűzene határán volt. Díjtalanul léphettek be az érdeklődők a koncertre, mely a varázslatos környezetben hangulatos, szórakoztató élményt nyújtott a közönségnek.

Egyre népszerűbb Békéscsaba a turisták körében

Egyre népszerűbb Békéscsaba a turisták körében – értékelt Szarvas Péter polgármester a Facebook oldalán, aki a minap éppen egy hajdúszoboszlói csoportot látott a városháza előtt. Az érkezők figyelmesen hallgatták az épület történetét az idegenvezetőtől. A városvezető azt írta, hogy a csapat Békéscsaba valamennyi emblematikus épületét, látnivalóját felkereste, megismerve azok múltját, jelenét.

Már négyéve él Sanyi kakas a Munkácsy téren

A csabai állatpiacról négy éve szökött meg Sanyi kakas, aki a Munkácsy téren talált otthonra. A környéken lakók úgy fogalmaznak róla, hogy nem sok kukorékolónak van saját tere, és internetes közösségi oldala. Hozzátették, Békéscsaba Munkácsy városa, így nem lehet véletlen, hogy Sanyi is a művészről elnevezett teret választotta. Ráadásul már Békés vármegyén kívülről is a csodájára járnak, fényképezik, és ha úgy hozza kedve, pózol is a fotózáskor. Sanyi a közösségi oldalán népes rajongótáborral rendelkezik. Facebook-oldalán olvasható, hogy amint az emberek, ugyanúgy az állatok között is vannak kiválasztottak.