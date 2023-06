Folyamatosan érkeztek az autók kedden Jaminába, a Mazán László utcába. A szemétszállító cég munkatársai pedig segítettek ki- és lepakolni a csomagtartókból, az utánfutókról az elektronikai hulladékokat. Külön konténerekbe kerültek a tévék, a mosó- és szárítógépek, valamint az apróságok; míg a hűtőszekrényeket egyből egy kamionra tették fel.

Molnár Sándor, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. koordinációs vezetője elmondta, hogy azoknak a békéscsabai magánszemélyeknek szervezték a gyűjtést, akik rendesen előfizetnek a szemétszállítási közszolgáltatásra, ez a része díjmentes. Az akció keretében leadhattak Jaminában minden olyan háztartási eszközt, gépet, amely árammal működik: azaz többek között mosógépet, hűtőszekrényt, tévét, számítógépet.

– Nagyon fontos azonban, hogy ezek a gépek, eszközök legyenek sértetlenek, bontatlanok, azaz ne legyenek szétszerelve – tette hozzá. Azt ugyancsak hangsúlyozta, hogy nem vesznek át kábeleket, fénycsöveket, izzókat, akkumulátorokat és egyéb veszélyes hulladékokat.

Az elektronikai hulladékok Jaminából és a CsabaParkból egy újrahasznosítóhoz kerülnek. Ott átnézik és szétszedik alapanyagaikra a gépeket, az eszközöket, és azokat alapanyagonként – tehát például külön a fémet és külön a műanyagot – igyekeznek majd újrahasznosítani.

Ezzel az akcióval párhuzamosan zajlik a lomtalanítás is Békéscsabán. Az első körön – így Jaminában, a Kenderföldeken, Mezőmegyeren, Fényesen, Gerlán – túl vannak a szemétszállító cég munkatársai, a második etap most szombaton lesz a belvárosban, az I., a II., a III., a IV. és a VI. kerületben, Vandháton, a Béke-, a Keleti-, a Borjúréti-kertekben, a Kastélyszőlőkben. Ilyenkor is kerülnek ki a házak elé elektronikai hulladékok, pedig azokat ekkor nem lehet kitenni.

– A lomtalanításnak is megvannak a szabályai. A kommunális, a szelektív, a veszélyes, az elektromos hulladékot máshogyan kell gyűjteni és máskor lehet leadni. A lomtalanításkor olyan feleslegessé vált holmikat lehet kitenni, amelyek nagy méretűek, nem férnek bele egy kukába – magyarázta. Hozzátette, persze ekkor is vannak mérethatárok, hogy a lomok beférhessenek a kukásautókba. Ezért például a szekrényt szét kell szerelni, máshogy nem lehet elszállítani.

Molnár Sándor azt mondta: a tapasztalataik szerint vannak, akik rendkívül precízen helyezik ki a feleslegessé vált holmikat, hogy azokat könnyedén elvihessék a kollégái. Ugyanakkor az is biztos, hogy vannak, akik ezeket az elszállítás előtt átnézik, a lomok pedig szétszóródnak. A koordinációs vezető hangsúlyozta: javul a tendencia, de van hova fejlődni.