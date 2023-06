Bár az eseménysorozat pénteki napjába alaposan belerondított az időjárás, hiszen Békésre óriási eső hullott, megtartották az előzetesen meghirdetett programokat, és több százan kapcsolódtak ki az aznapi retro rendezvényeken.

Szombaton mintegy félezer autócsoda érkezett Békés-Dánfokra, egészen különleges és ritkán láható járműveket láthattak az érdeklődők. A fesztivál részelént díjazták a legszebb járműveket, és a driftelésre is lehetőség nyílt. Az esti programok kezdetén, hat óra után már közel kétezer fős közönség gyűlt össze, hogy lássa, hallja a népszerű előadókat, és ezután is folyamatosan érkeztek az érdeklődők. G.w.M., az AK26, Metzker Viktória, Droplex, Purebeat, Sterbinszky, Retro Disco Machine, D Session, DJ Hlásznyik is fellépett.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, a rendezvénnyel elkezdődött a dánfoki stranfesztivál-szezon, egy olyan programot hívtak életre a szervezők, amihez hasonló volumenű a ’90-es években volt utoljára.

– Sőt, ha csak csak a tuningtalálkozóra gondolunk, akkor gyakorilatilag ilyen összetett program még nem volt – tette hozzá. – Számomra különösen fontos, hogy lendületes, agilis fiatalok szervezték meg a programokat, ami új színt hozott városunk életébe. Lehet folytatás, hiszen hosszú távon gondolkodnak.

Vasárnap családi napot tartanak, az érdeklődők a tervek szerint találkozhatnak majd Rubint Rékával és Nótár Mary-vel.