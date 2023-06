A bentlakásos, hétnapos tábor a szövetség önerejéből és Magyar Országos Horgász Szövetség pályázatból jöhetett létre, melynek célkeresztjébe ismét a horgászatot helyezték, ezt tematikus programokkal, előadásokkal, bemutatókkal és ökológiai szemléletformálással igyekszenek átadni, ezzel héten a résztvevők kedvében járni.

A megnyitó után minden résztvevő megkapta a táborkezdő ajándékokat, a fellogózott pólót, bögrét és evőeszköz-készletet, majd a KHESZ ügyvezető igazgatója, Nemes Attila tartott rövid előadást.

Az első estén saját KHESZ-s pizzát készítettek a gyerekek legnagyobb örömére Vacsora után a fiatalok László Bagi asztrofotóssal „bebarangolták” a naprendszert. Képeit többek között publikálta a National Geographic és a Csillagászat.hu oldal is. A Természettudományi Múzeumban többször is kiállított. Számára fontos, hogy a hazai asztrofotózás fejlődjön, és egyre több embernek tudja közvetíteni fotóin keresztül az égbolt és a világűr szeretetét. Előadását Lipták Pál amatőr békési csillagász is kiegészítette az égbolt távcsöves vizsgálatával.