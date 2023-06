Túraútvonalat alakítottak ki Békésszentandrás központjától a Gödény-halomig a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című felhívás keretében, amelynek köszönhetően 7 millió 688 ezer 753 forint támogatásban részesült a település – adta hírül a napokban a békésszentandrási önkormányzat. Mint kiderült, a túraútvonal megvalósításához szükséges forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozása biztosította.

Részletezték, a Gödény-halom egy Békésszentandrás határában álló kunhalom, amely hazánk és Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű halma. A területe a Körös-Maros Nemzeti Park része, a tengerszint feletti magassága 85 méter.

A fent említett fejlesztésnek köszönhetően a túraútvonalon 22 utcanév jelző táblát és 11 információs táblát helyeztek el. Az előbbiek a településen belüli tájékozódást segítik, az utóbbi, nagyobb méretű táblák pedig bemutatják a Gödény-halom történetét, keletkezésének módját és élővilágát.

Dr. Lesfalvi Balázs alpolgármester családjával vasárnap ki is próbálta az új túraútvonalat. Beszámolójából kiderült, a szarvasi Főtérről kényelmes tempóban, mindössze egy óra alatt lehet megérkezni Közép-Európa legnagyobb kurgánjához. Az Alföld piramisának is nevezett építményről elmondta, az immár több ezer éves, és érintetlen szépségével, kristálytiszta levegővel és szép kilátással várja a túrázókat. Útközben láttak rétisast és vadnyulakat is, ami nagy élmény minden generációnak. Hozzátette, a túraútvonal vegyesen aszfalt, murva és földút, ami száraz időben szépen teljesíthető volt, még nagypapája békebeli biciklijével is.