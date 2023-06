Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának (KEF) elnöke gratulált a vendéglátóknak, a gazdakörnek, akik 16. alkalommal is nívós programsorozattal készültek.

– Ez a nap remek lehetőség, hogy a gazdálkodók, az élelmiszer-előállítók megmutathassák, mire képesek. A három napos eseménysorozat egyik állomása a mai, de 10 éve egy elképzelés megfogalmazódott, egységgé fogtuk össze a Kárpát-medencei gazdatársadalmat. Olyan fórummá szerveződtünk, ami kiválóan működik. A formális kapcsolatokon túl baráti együttlétekké vált. Felhívjuk a figyelmet, hogy összetartozunk, hogy a gazdák nélkül nincs élelmiszer. Őseinktől örökölt tudást visszük tovább. Ezek a termékek most megmérettetnek. A háztáji, kézműves termékek reneszánszukat élik. A vidékfejlesztési programba sok pénzt fektetett a magyar kormány az EU-s források mellett, ami lehetőséget is ad arra, hogy az érintettek gazdasági eredményeket tudjanak felmutatni – mondta az elnök. Brlázs Róbert, a gazdakör elnöke a nap lényegét úgy összegezte: a Kárpát-medence kinyitotta a kincsesládáját, elhozták ide azokat a termékeket, amiket a legjobb tudásukkal, a legjobb minőségben készítettek a gazdák.

– Idei versenyünk a Kárpát-medence gazdálkodói által készített párlatok, pálinkák, száraz kolbászok, szörpök és lekvárok reprezentatív eseménye is, hiszen határon innen és túlról is kaptunk nevezéseket. Úgy gondoljuk, ez is erősítheti az orosházi, Békés vármegyei emberek és a határon túli magyarság kapcsolatait – emelte ki a házigazda.

Emlékfát is ültettek az Árpád-kertben, ami reprezentálja a 10 éve útjára indított orosházi kezdeményezés sikerét.