Szelezsán György visszaemlékezett, amikor a 2019-2020-as esztendőben a most ballagó bölcsődések megszülettek, akkortájt kapták a jó hírt, miszerint új bölcsődét építhetnek, és abban az időben álmodták meg egy új óvoda építésének az ötletét is az eleki gyermekek megfelelő színvonalú nevelése és az iskolás évekre való felkészítése érdekében. Az álmokból pedig tervek, majd sikeres pályázatok lettek és mostanra már az új bölcsődében örülhettek a gyermekek szép műsorának, illetve szeptembertől egy modern, új épületben fejlődhetnek tovább az óvodások, bármelyik telephelyet is választják számukra szüleik.

A polgármester hangsúlyozta, a gyermekek és a családok biztonsága kulcsfontosságú, ezért is volt lényeges a bölcsőde, majd az óvodaépítés, vagy éppen új játszóterek építése, de ugyanolyan fontos volt az is, hogy ez év tavaszától a megye egyik legjobb és legképzettebb főállású gyermekorvosával, dr. H. Nagy Katalin PhD főorvos, gyermekgyógyász, pulmonológus és diabetológus szakorvossal büszkélkedhet a városuk.

Végül Szelezsán György hangsúlyozta, a fent említett fejlesztések már kellő alapot jelenthetnek a családok helyben maradása terén, de dolgoznak tovább annak érdekében, hogy mindkét iskola is tovább fejlődhessen, ezáltal az eleki gyermekek oktatása is a lehető legjobb színvonalon valósulhasson meg, a tárgyi feltételeket illetően is.