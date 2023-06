A polgármester hangsúlyozta, az intézmény először bocsátott egyházi kötelékben útjára fiatalokat. A minőségi idő, amit a gyerekek az iskolában töltöttek, meghatározza, hogyan emlékeznek diákéveikre, milyen élményeket visznek magukkal, akár életre szólóan is.

Kraller József hozzátette, kiváló pedagógusok gondoskodtak róluk; Medgyesegyháza önkormányzata nevében is megköszönte nekik az áldozatos munkát. A diákoktól kérte: a kapott tudást használják, sokszorozzák meg, a szeretetből pedig merítsetek erőt. A szülőket arra buzdította, továbbra is adjanak erőt, bátorítást a gyerekeiknek, és biztosítsák őket arról, hogy a most mellettük álló felnőttek később is elérhetőek lesznek.