Svéd hangulatot csempésztek Békéscsabára

A „legsvédebb” ünnepnek számító Midsommar alkalmából fejdíszkészítő foglalkozást tartott a EuropeDirect Békés Békéscsabán, a vármegyei könyvtárban – adta hírül kedden az intézmény. A rendezvény telt házas volt, a motivált, ügyes résztvevők élő virágból készítettek fejdíszeket. A foglalkozás után többfelé lehetett látni virágkoszorút viselő embereket a városban, a EuropeDirect csapata ezzel szeretett volna egy kis svédországi hangulatot csempészni a békéscsabai Szent Iván éjbe.

Évet értékelt Békéscsabán a Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete nyugdíjas találkozót rendezett kedden délelőtt Békéscsabán, a helyi szervezet székhelyén. Az eseményen tájékoztatót tartott a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezet Nyugdíjas Bizottságának tevékenységéről Szabó Sándorné elnök, majd a Békés megyei szervezet előző évi tevékenységét mutatta be Tóth Zoltánné, a vármegyei szervezet elnöke. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke, aki elmondta, fontosnak tartja, hogy az országos szervezet elnökeként minél több területet, vármegyét meglátogasson és összegyűjtse a tapasztalatokat. Hangsúlyozta, ő is aktívan tevékenykedik a lakóhelyén a Vöröskereszt alapszervezetben, így tudja, milyen fontos, hogy mi történik a legalsóbb szinteken, hiszen ezeket a tapasztalataikat aztán országos szinten tudják hasznosítani.

Tanulókat és időseket is támogatnak Békéscsabán

Három alapítványt támogat összesen 640 ezer forinttal a békéscsabai önkormányzat – hangzott el a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. Az Alapítvány a Korszerűbb Oktatásért számára 220 ezer forintot adnak azért, hogy az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai intézményébe egy nyolcszemélyes fa kiülőt szerezzen be. A Tizenkét Évfolyamos Nevelőiskoláért Alapítvány számára ugyancsak 220 ezer forintot biztosítanak annak érdekében, hogy az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai intézményébe berendezési tárgyakat vásárolhasson. Emellett 200 ezer forinttal segítik a Naplemente 2006. Alapítványt, hogy a Fövenyes utcai idősek klubjában működő Fövenyes Dalos Pacsirtái ének-zene együttes rendezvényeken, minősítő versenyeken vehessen részt.

November elején tartanak közmeghallgatást Békéscsabán

A jelenlegi elképzelések szerint ebben az évben még három alkalommal ül össze a városi közgyűlés: szeptember 21-én, november 9-én és december 14-én. Ezeken az üléseken szó lesz majd várhatóan az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az idei és a jövő évi költségvetésről, de arról is, hogy 2024-től melyik cég végezheti a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatot. November 9-én 17 órától pedig közmeghallgatást is tartanak, amikor a békéscsabaiak felszólalhatnak, jelezhetik a problémáikat.

Szélerőművet és napelemet is telepíthet a cég Békéscsabán

Módosították az úgynevezett településrendezési eszközöket a városi közgyűlés napokban megtartott ülésén. A változtatások lehetővé teszik, hogy a Tevan Andor utcában, a Mondi Békéscsaba Kft. tulajdonában lévő parkoló területén háztartási célú szélerőművet és napelemet lehessen telepíteni – ismertették az ülésen. Emellett előkészítenek egy másik módosítást is. Ha az lezárul, akkor bizonyos cégek három kisréti ingatlanon egy-egy 5 MW-os, valamint egy fényesi telken egy 1 MW-os névleges teljesítményű napelemes erőművet építhetnek ki.

Új hulladékgazdálkodási rendszer indul Békéscsabán

Július 1-jével indul az új hulladékgazdálkodási rendszer, de ebből a változásból a békéscsabaiak nem éreznek majd semmit – mondta Szarvas Péter polgármester a városi közgyűlés minap tartott ülésén, amikor szóba került a szemétszállítás. Hozzáfűzte: ugyanúgy elviszik a szemetet, begyűjtik a zöldhulladékot, és megmarad a szelektív gyűjtés is. Közölte: a hulladékkoncessziót elnyerő MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. alvállalkozókra bízták minden térségben a folyamatok megszervezését. Békés vármegye – Hajdú-Biharral és Szabolcs-Szatmár-Bereggel – a kelet-magyarországi régióba tartozik ebben a tekintetben, és itt alvállalkozóként a Tappe Kft. végzi majd a munkát.

Állami feladattá válik a területi védőnői ellátás Békéscsabán

A területi védőnői ellátás július 1-jétől önkormányzatiból állami feladattá válik – ismertette a napokban sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-frakció nevében Paláncz György tanácsnok. A városvezető jelezte, hogy ebből a változásból a kismamák, a kisgyermekes szülők semmit nem éreznek majd. A változás miatt az önkormányzat átadja ingyenes használatba a későbbi fenntartó Békés Vármegyei Központi Kórház számára az ellátáshoz szükséges Dedinszky utcai védőnői centrumot, a jaminai rendelőintézet egy részét, továbbá a kellő eszközöket. Az átadással kapcsolatos előkészületek most zajlanak. Kiemelte: a védőnői centrum nemrég épült, a jaminai rendelőintézetet szintén pár éve korszerűsítették, így kifogástalan ingatlanokat ad át a város. Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta azt is, hogy a július 1-jei változás a 15 területi védőnőt érinti, a 13 iskolavédőnő és feladatai továbbra is maradnak az önkormányzatnál.