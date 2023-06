Megnyílt az Ünnepi Könyvhét Békéscsabán is

Könyvekkel, kiadók és kulturális intézmények köteteivel, kortárs szerzőkkel, no meg játékokkal telt meg a Szent István tér csütörtökre és péntekre a 94. Ünnepi Könyvhét apropóján. A rendezvénysorozat keretében, ahogy csütörtökön, úgy pénteken is számos programot szervez a Békés Megyei Könyvtár a főtérre és a bibliotékába. Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója a csütörtöki, főtéri megnyitón hangsúlyozta: a könyv érték és örök. Elmondta, a cél az, hogy megmutassák az újdonságokat, hogy rendezvényekkel színesítsék a város kulturális életét. Annak idején, az első Ünnepi Könyvhetet megelőzően egy próbahetet tartottak, és Békéscsaba már akkor is csatlakozott az országos programhoz.

Még egy celebnek is közvetítettek forinthitelt az Andrássy diákjai

Amellett, hogy pénzügyi ismereteiket és matematikai tudásukat, a kreativitásukat ugyancsak megcsillogtatták a napokban a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium tizedikes tanulói. A Baksay Janka, Kiss Kornél Gábor, Nagy László, Nagy Levente Noel és Zsurzsucz Dávid alkotta, TizediCa$h nevet viselő csapat a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő országos döntőjében a második helyen végzett. A diákok felkészítő tanára, Golovics Éva elmondta, hogy a versenyre országos szinten 1900 iskolából 9000 csapat nevezett ebben a tanévben, a 9-11. évfolyamosoknál 700 egylet szállt ringbe. A fináléba a legjobb nyolc gárda került be, minden régióból a legjobb, az andrássysok Békés és Csongrád- Csanád vármegyét képviselték. A döntőt megelőző fordulók online zajlottak, és inkább gyakorlati, mint elméleti feladatokkal találkoztak a diákok: számoltak, és persze mindehhez elengedhetetlen volt, hogy tisztában legyenek a pénzügyi szakkifejezésekkel. A fináléban többek között hitelkalkulátorral számoltak és banki fogalmakkal kapcsolatos kvízkérdésekre válaszoltak.

Meghallgathatjuk a csabai krónikát a kismozdonyon

Csütörtök délelőttől különleges helyszínen, a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar C-50 kismozdonyában is meghallgatható Bagdi László költő és Dinnyés József zeneszerző „Csabai krónika” című elbeszélő költeménye. Sós Imre állomásfőnök, a turisztikai főpályaudvart működtető Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, egy Bagdi Lászlóval folytatott téli beszélgetésük során merült fel az ötlete, hogy életre hívják a Helyi történelemóra 20 percben versben és zenében című programot. – Szerettük volna, ha a helyiek és a más településről érkező érdeklődők számára is elérhetővé válik a csabai történelem – fogalmazott Sós Imre. – Aki szeretné meghallgatni a Csabai krónikát, beülhet a turisztikai főpályaudvar kismozdonyába, és egy MP3-as lejátszó segítségével szokatlan és új módon megteheti ezt, miközben különleges kilátás nyílik az Élővíz-csatornára.

Szakmai tanulmányúton jártak a csabai „divatosok”

„Népi kultúrával a fiatal tehetségekért, fiatal tehetségekkel a népi kultúráért!” címmel indította el még tavaly ősszel a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azt a programját, melyet a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiummal partnerségben valósított meg a Nemzeti Tehetség Program keretében. Pál Miklósné elnök elmondta, célul tűzték ki, hogy a kreatív területen tanuló tehetséges fiatalok megismerkedjenek a népi kézműves viselettel és viseletkiegészítő hagyományokkal, alkotásaikban megjelenítsék azokat. Az érintettek nemrég szakmai tanulmányúton is jártak. – Létrejött a divat-, jelmez- és díszlettervező szakon tanuló diákokból egy kisközösség, amely a népi kézművesség formakincsét, motívumvilágát alkalmazta az iparművészeti alkotásain, ezzel is segítve megőrzését. Egyedi, innovatív, ám mégis hagyományos alkotások születhettek. A programban a viseletvarrás, hímzés, nemezelés, gyöngyfűzés, gyöngyszövés és bőrműves technikákkal ismerkedtek meg a résztvevők – sorolta az elnök.

Soha nem hagyta el Petőfi nevét Szendrey Júlia

A Pilvax kávéház hangulatát idézték meg a csütörtökön a Munkácsy Mihály Múzeumban az 1848/49-es kiállításhoz kapcsolódó programon. Szó esett arról, hogy mi történt Szendrey Júliával azután, hogy Petőfi Sándornak nyoma veszett a segesvári csatában; illetve, hogy milyen kapcsolatban volt a 200 éve született költő és a mezőberényi Orlai Petrics Soma között. Múzsa, feleség és özvegy – így ismert Petőfi Sándor kapcsán Szendrey Júlia, azonban ő is írt, naplót és verseket egyaránt - fogalmazott Forrainé Kovács Márta, a békéscsabai múzeum történésze, aki Szendrey Júlia életútját mutatta be. A Pilvax kávéház hangulatát idéző rendezvényen a Jókai színház művészeti, Kristály Alexandra, Berndt Richárd és Bartus Botond olvastak fel részleteket Szendrey Júlia és Petőfi Sándor naplóiból, valamint verseket a költőtől.