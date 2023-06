Dr. Görgényi Ernő polgármester ünnepi beszédében elhangzott, megtisztelő számára az, hogy a gyulai kórház egyik legjelentősebb ünnepségén adhatja át a képviselő-testület által megítélt Dr. Libor János-díjakat. A polgármester felidézte az anyák megmentőjeként emlegetett Semmelweis Ignác tevékenységének és felfedezésének fontosságát, amit máig gyakran említenek példaként az egészségügyben. Dr. Libor Jánosra visszaemlékezve elmondta, nem csupán nagynevű orvos volt, hanem Gyula Város Kiváló Polgára is, akinek szellemisége szakmai és erkölcsi útravalóul szolgál a gyulai egészségügyi szakemberek számára. Hozzátette, évekkel ezelőtt Kiss Tamásné képviselőtársa kezdeményezte azt, hogy olyan önkormányzati kitüntetést alapítsanak a kórházi dolgozók számára dr. Libor Jánosról elvevezve, amely kifejezi a közösség tiszteletét, és megbecsülését az egésszégügybe példaértékű munkát végző orvosok és szakdolgozók iránt, továbbá egyben szimbolizálja a város és a kórház együvé tartozását is. Ez az elsimerés pedig a Gyulán már legalább tíz éve dolgozó, az egészségügy területén magas színvonalú szakmai munkát végző, emberileg és szakmailag is feddhetetlen orvosoknak és szakdolgozóknak adható.

A Dr. Libor János-díjat az orvosok közül idén dr. Varga István Mihály radiológus főorvos kapta meg, aki 1984. október 1-től dolgozik a gyulai kórház Radiológiai Osztályán. A díjazottról elárulták, kedvenc szakterülete a radiológián belül az ultrahang diagnosztika, amely vizsgálatok során talált elváltozások számtalan belgyógyászati előadásnak anyagát adták már. Úttörő szerepe volt a DSA vizsgálatok gyulai kórházban történő bevezetésében, valamint az emlőszűrő programban is aktív közreműködő. Szakmai tevékenységének egyik elismerése volt, hogy éveken át töltötte be a vármegyei radiológus szakfelügyelő főorvos megbízatást.