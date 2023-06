Egy átlagos évben rendszerint húsz körül alakul a területen az átnyaraló darvak száma. Idén eddig 43 példány volt a legtöbb, amelyek egyszerre a tavon éjszakáztak. A legelső két madarat május elején észlelték, majd napról napra emelkedett a számuk.

A tó medrében egész májusban átlagosan 70 százalék körüli volt a vízborítottság. Az utóbbi években ilyenkorra már rendszerint teljesen kiszáradt a tó, a mostani sekély, nagy vízfelület ideális éjszakázóhelyet biztosít a darvaknak.

Jellemezően fiatal, még nem ivarérett madarak tartózkodnak itt, de akad köztük néhány adult példány is. Napközben is sokszor lehet látni őket a tavon, bejárnak oda pihenni, inni. A gólyákkal ellentétben ők nem az alacsony, frissen kaszált, hanem a magas gyepi növényzetben keresnek élelmet. Jellemzően állati eredetű rovartáplálékot, bogarakat, esetleg kisebb gerinces állatokat fogyasztanak, de növényi részeket is csipkednek. Amíg a mederben lesz víz, addig várhatóan a darvak is itt maradnak.