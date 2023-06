Mint írta, a város tele van sokak számára rejtett kincsekkel, melyeket érdemes felfedezni. Nagy László tanár a ’80-as évek közepén kezdett el bambuszfélék honosításával foglalkozni, a Szőlőskert utcai bambuszkert 2400 négyzetméteres területén ma már 90 faj 16 nemzetsége talál termőhelyre.

Csodákat rejt a gyulai bambuszkert. Fotó: Petróczki Gábor

– Kelet-Európa kiemelt gyűjteményeként mutatja be Japán, Kína, Korea és a Himalája egzotikus növényvilágát, igyekszik felhívni a figyelmet e bámulatos növény nagyszerű tulajdonságaira: a bambusz nemcsak dísznövény, hanem kiváló, évenként megújuló tüzelőanyag, bútoripari alapanyag, nem is beszélve az ehető fajok élelmiszeripari hasznosításáról. A bambuszkert a gyulai értéktárba is bekerült, egyeztetés után mindenki számára látogatható, érdemes megnézni – fogalmazott dr. Görgényi Ernő.