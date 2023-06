Orosháza 37 perce

Buliztak egy jót Rákóczitelepen a civilek szervezésében

Utcabálnak hirdették, ám a program már szombat délután elkezdődött, hogy a kisgyermekes családok is találjanak maguknak, a gyermekeiknek, no meg az apukáknak, anyukáknak, nagyszülőknek való szórakozást is. Ez volt a célja a Rákóczitelepért Egyesületnek. Lezártak a településrész egyik utcáját, ahol hajnalig tartott a vigasság.

Cs. I. Cs. I.

Táncos produkciók váltották egymást Fotó: Petrányi Levente

Orosháza-Rákóczitelepen mindenki hozzátett egy kicsit – így fogalmazott a civil főszervező, az egyesület elnöke, Ádász Ágnes, amikor az elhatározást tettek követték, s kitűzték a program időpontját és lassan körvonalazódott a fellépők, a bemutatókat vállalók listája. A kutyás bemutató is nagy sikert aratott Az úgy volt... nevette el magát, majd azzal folytatta, hogy az Örökség zenekarnak van rákóczitelepi kötődése. Ők elsőként felajánlották, jönnek! Együtt szórakoztak kicsik és nagyok Rákóczitelepen – A többi pedig jött magától. Volt fellépő, aki jelentkezett, voltak, akiket mi kértünk fel s így folyamatosan követték egymást a szórakoztató műsorszámok. A gyerekek élvezték a lovagoltatást, az arcfestést, a kézműveskedést, a kutyás bemutatót, a táncos produkciókat – sorolta a városrész szombati programjának a részleteit Ági a nap végén, hallva az elégedett visszajelzéseket, így summázta a vigasságot: Rákóczitelep tök jó hely! Koncertélményekben is részük volt

Fotó: Petrányi Levente

