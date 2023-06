A bélyegtörténeti kiállításról pedig elmondta, hogy bemutatja azoknak a bélyegeknek a másolatát is, amelyeket Bécsben állítottak elő 1867-ben. Úgyszintén megtekinthetők az 1871-ben Budán készült első hazai gyártású bélyegek kópiái, amiken Ferenc József profilképe mellett már a Magyar Királyság címere is megjelent. Ezeket a ritkaságokat egészíti ki az alapítvány saját tablósorozata, ami a teljes magyar bélyegtörténet keresztmetszetét mutatja be a kezdetektől napjainkig, továbbá Kass János szegedi születésű grafikus, Kossuth-díjas, kétszeres Munkácsy-díjas, Kiváló- és Érdemesművész bélyegtervezői munkásságát.

A bélyegkiállítást Nagy Ádám néprajzi gyűjtő helyi vonatkozású dokumentumokkal, tárgyi emlékekkel egészítette ki. A megnyitót a helyi általános iskola diákjai, a Búzavirág népdalkör, S. Nagy Péter előadóművész műsorszámai színesítették. A kiállítás június 26-áig tekinthető meg a Bartók Béla Művelődési Központban, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.