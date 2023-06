A megmérettetést vállaló 29 famíliára összesen tizenegy állomás várt. A feladatok között szerepelt továbbá, hogy a szülők időre szereltek be egy biztonsági gyermekülést a kocsiba, miközben a fiatalok egy kerékpárt öltöztettek fel a kötelező kellékekkel. De előkerült a részegszemüveg is, abban kellett egy kanyargós pályán, a bóják felborítása nélkül közlekedniük a szülőknek, majd kinyitniuk egy lakatot és összetenniük egy kirakót.

– Ahogy mindenki, a családok is közlekednek: járművezetőként és utasként, biciklivel, gyalogosan – mondta dr. Szombati Andrea, a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője, hozzáfűzve, pontosan ezért fontos ismerni azokat szabályokat, amelyeket be kell tartani, illetve azzal is érdemes tisztában lenni, hogy mi lehet a szabályszegések következménye.

Közlekedik a család vetélkedő

Fotó: Bencsik Ádám

Hangsúlyozta, hogy a vetélkedőn rengeteg játékos, igazi élményt adó feladat várt a családokra. Ezek a reményeik szerint nyomot hagynak a szülőkben és a gyermekekben egyaránt, és a jövőben meghatározzák azt is, hogy miként viszonyulnak a családtagok a közlekedéshez, a szabályokhoz.

A Közlekedik a család vármegyei fordulóján a sarkadi Fábián család győzött, így ők képviselhetik Békés vármegyét az országos fináléban. A második és a harmadik helyen az orosházi Szemenyei és a békési Kovács család végzett.