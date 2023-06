Ennek értelmében a jubileumi véradások alkalmával béren kívüli juttatást biztosítanak, illetve a véradás teljes napjára mentesítik az érintett munkavállalót a munkavégzés alól. A kezdeményezéshez önkormányzati intézmények és cégek is csatlakoztak, csatlakoznak – jelentette be szerda délelőtti sajtótájékoztatóján dr. Görgényi Ernő polgármester. A béren kívüli juttatás annyiszor 2000 forint, ahányszor a munkavállaló vért adott. A véradó a tizedik véradása alkalmából bruttó 20 ezer, huszadik véradásakor bruttó 40 ezer, harmincadik véradása alkalmából bruttó 60 ezer, negyvenedik véradása alkalmából bruttó 80 ezer, ötvenedik véradása alkalmából bruttó 100 ezer forint béren kívüli juttatásban részesül. A véradó 50. véradását követően a továbbiakban a hivatal 5-5 véradásonként biztosítja a juttatást.

A polgármester megkereste az önkormányzati intézmények és a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, és javasolta, hogy vezessék be az általuk vezetett cégnél, intézménynél ugyanezt a véradást ösztönző és a véradók iránti hála kifejezésére szolgáló szabályzatot. A polgármesteri hivatal mellett ugyanebben a formában támogatják vagy fogják támogatni rendszeres véradóikat az önkormányzat cégei, intézményei is. Dr. Görgényi Ernő kiemelte, az önkormányzati intézményeknél és cégeknél mintegy 1500 ember dolgozik. Emellett más, nem önkormányzati cégek és intézmények is segítik hasonló módon a véradásokat.

A gyulai polgármesteri hivatalban szerdán is tartottak véradást.

Dr. Rus-Gal Gabriella, a gyulai vérellátó állomás vezetője elmondta, az önkormányzat nemes gesztusa nagy segítség a véradók ösztönzésében és megbecsülésében. Szólt az irányított véradások jelentőségéről, illetve arról, hogy a Békés Megyei Központi Kórházban is hosszú évek óta elismerik a véradókat.

Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés megyei igazgatója elmondta, a gyulai önkormányzat bejelentése kiemelt jelentőségű a véradók megbecsülése szempontjából, a város társadalmi szerepvállalásból ismét jelesre vizsgázott. Mint elmondta, tavaly közel 920 alkalommal szerveztek véradást Békésben, 19-20 ezer embert céloznak meg.