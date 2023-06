– Egyházi iskoláról lévén szó, a kereszténység hogyan van jelen a diákok életében, például a hétköznapokban?

– Intézményünkben az egyházi jellegnek vannak látható és láthatatlan formái. Látható például az, hogy a diákoknak van heti két hittanórájuk, illetve egy-egy diákistentiszteleti alkalomra is összegyűlnek hetente a templomban. A láthatatlan forma pedig az, hogy az intézményben a testi és szellemi nevelésen kívül igyekszünk gondot fordítani a lelki nevelésre is. Ebben a hitoktatónk és iskolalelkészünk a legfőbb támaszunk, segítségünk. De a diákönkormányzatnak is vannak olyan programjai, melyek egymás segítését, a közösségi életben való elmélyülést helyezik a középpontba.

– Említette, hogy több mint ezer tanulója van az intézménynek. Milyen képzéseket kínál az iskola?

– A legkisebbek számára az óvodai nevelés érhető el, van négy óvodai csoportunk. Van általános iskolánk, gimnáziumunk. Utóbbiban kínálunk nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzést, ami azt jelenti, hogy a diákok a nyolcadik és kilencedik évfolyam között egy nyelvi előkészítő évfolyamban tanulnak, zömében csak idegennyelvet, majd ezután kezdődik a klasszikus gimnáziumi képzés számukra. Van művészeti technikumunk, ahol grafikusokat, fotósokat, illetve divat-és díszlettervezőket képzünk. Továbbá van művészeti szakgimnáziumunk, ahol festőművészeket képzünk. Van továbbá kollégiumunk, ahol a tanulóink méltóképpen készülhetnek az órákra, végül pedig egy alapfokú művészeti iskolánk, ami a legkisebbeknek kínál művészeti fejlődési lehetőséget délutánonként.

– Ez a sokszínűség és ez a diáklétszám pezsgő diákéletet is feltételez. Mit lehet erről tudni?

– A diákönkormányzatunk élen jár a közösségi alkalmak előterjesztésében és megvalósításában. Majdnem minden hónapra adódik valamilyen program, ami egy kicsit megmozgatja a diákságot.... Az esmemények sorozata szeptemberben a gólyatáborral kezdődik, amikor a kilencedikesek először lépnek be az iskolába és egy pár napot együtt töltenek. Utána jön a Garabonciás napok, ahol szintén minden évbenrészt vesznek diákjaink. Ősszel rendszeresen tartunk egy BEG Night elnevezésű programot, ami azt jelenti, hogy a diákjaink bent alszanak az iskolában. Ilyenkor vannak társasjátékok, színes programok és néptánc bemutató is. Ezen felül éjszakai Istentisztelet is, ami szokatlan fényviszonyok között mutatja be a már mindenki számára jól ismert templomunkat. A legvégén pedig éjfélkor esti mesét olvas valamelyik kollégánk a tanulóknak, így csendesednek el.

De megemlíthetném azt az akciót is, amit BEG Turinak nevezünk, ennek keretében behozhatják a tanulók a már megunt vagy éppen kinőtt ruháikat, amit jelképes összegért lehet megvásárolni. Sokszor tartunk gyűjtést a hazánkban működő vagy határon túli gyermekotthonnak vagy szorványkollégiumnak is. Ezeket az adományokat egy kis műsorral kiegészítve elvisszük gyerekeknek, akikkel a mi diákjaink is játszanak. Itt, az iskola épületében van a tanulóknak egy külön kis klubszoba is, ahová elvonulhatnak egy kicsit pihenni, egy teát meginni. Igyekszünk minden lehetőséget megadni a diákoknak, hogy kicsit kizökkenjenek a szürke hétköznapokból, a sok-sok tanulásból, érezzék jól magukat az iskolában.

