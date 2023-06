A rendezvény keretében egyébként ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal szintén várták a családokat. Továbbá fellépett a Maminbaba csapata is: vagyis több anyuka táncolt úgy, hogy közben egy hordozóban a hátán volt a gyermeke.

Így tett Nagybalázs-Trényi Krisztina is, aki kislányával, Maja Krisztinával érkezett. Elmondta, hogy a tánc jó egyrészt a babának, másrészt az anyukának. Ugyanis azzal, hogy ez idő alatt a hátán, a hordozóban van a gyermeke, erősíti a kötődést, a közöttük lévő kapcsolatot; emellett ő is mozoghat. Krisztina a táncos fellépés kapcsán hallott arról, hogy a rendezvény keretében magasba is emelik a gyermekeket, hogy megmutassák őket országnak, világnak, ehhez a programhoz ugyancsak szívesen csatlakozott.

Balázs Attila és Balázsné Peres Barbara kisfiaikkal, Gergővel és Botonddal vettek részt az eseményen. Barbara Botonddal szintén szerepet vállalt a táncban, erősítve a Maminbaba csapatát. Hozzátette, hogy az egész rendezvényt jó kikapcsolódási lehetőségnek, családi programnak ítélték, amellyel népszerűsíthetik egyrészt a hordozást, másrészt – a kicsik magasba emelésével – a családokat, a gyermekvállalást.

Herczegné Számel Annamária, a mozgalom békéscsabai vezetője elmondta: a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célja, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek. Ugyanis ma Magyarországon a fiatalok sokkal több gyermeket szeretnének, mint amennyi megszületik.