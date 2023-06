– A hivatali dolgozókkal együtt lényegében kutyapecérek lettünk. Befogunk jószágokat, csipet olvasunk, ebeket tartunk, etetünk, állatorvoshoz és menhelyre viszünk, örökbe adunk állatokat – hangsúlyozta Szűcsné Gergely Györgyi polgármester. – Kénytelenek voltunk kutyabefogó csapdákat vásárolni több százezer forintért. Ezekbe vizet és tápot teszünk, ezzel becsalogatjuk az utcán ténfergő jószágokat. A ketrecajtók záródnak, és csak munkatársaink tudják kinyitni.

Ceglédbercelről jöttek az egyik jószágért, és fogadták örökbe

Négy kutya külön tartására is alkalmas kennelt építettek például kimustrált buszmegállótetőket felhasználva a lőkösházi polgármesteri hivatal udvarán. Általában tíz napig etetik, itatják az ebeket, hátha értük jön a gazdájuk, de ez nagyon ritka. Minden lehetséges eszközzel új gazdát is keresnek a kutyusoknak, és a minap háromnak találtak is. – Az egyik jószágot helyben egy egyedül élő férfi vette magához, biztosan jó gazdája lesz az állatnak – emelte ki Szűcsné Gergely Györgyi. – Egy kutya a Viharsarki Állatőrség Alapítvány kevermesi csoportján keresztül Orosházára került, majd egy Heves vármegyei orvos vette magához. A harmadik kutyusért Ceglédbercelről jöttek. Nagyon jó érzés volt látni a befogadó család és a kölyökkutya örömét. Újra csak azt mondom, példát kell mutatnunk felelős állattartásból, miként azt is vallom, jónak lenni jó! Büszkék vagyunk arra, hogy önkormányzatunk már sokadszor vesz részt elkóborolt kutyusok mentésében és örökbe fogadásának elősegítésében.

A lőkösházi önkormányzat udvarán lévő kennelből van kiút az állatok számára