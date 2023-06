Ismét Bakelit börzét szerveztek szombaton a Lencsési Közösségi Házban. Nagy Sándor, az esemény ötletgazdája és szervezője elmondta, immár tizenkettedik alkalommal szerveztek lemezbörzét az intézményben, visszahozva ezzel a régi vinyl korszakot néhány óra erejéig. Hozzátette, számos eladó járja folyamatosan az országot, mivel a boltokban már alig kapható bakelit lemez, azokat vagy a mostanihoz hasonló börzéken szerzik be a gyűjtők, vagy interneten kutatnak utánuk.

Nagy Sándortól megtudtuk, mintegy 12-13 eladójuk van, akik folyamatosan visszajárnak a Lencsési lakótelepi börzére, de akadnak időnként újak is, ráadásul fiatalabbak. Hozzátette, az utóbbi évek tapasztalata, hogy az ifjú korosztály egyre inkább érdeklődik a bakelitlemezek iránt, különösen a rock, a hardrock és heavy metal műfajokban. Ezek mennek tehát most leginkább. Főként azért, mert különleges a borítójuk, hiszen legtöbbjük egyedi grafikával készült. Azonban az érdeklődési kör elég széles, hiszen vannak olyanok is, akik mese-, vagy éppen komolylemezekre vadásznak. Az árak között hasolnóan nagy a szórás, hiszen 500 forinttól a több tízezres kategóriáig léteznek lemezek, de előfordulnak csillagászati összegekért kínált darabok is. Ilyenek például a dedikált bakelitek, mondjuk egy LGT lemez, amit Presser Gábor írt alá.

Végül az ötletgazda elárulta, ő maga leginkább a progresszív jazzt kedveli, illetve a rock zenét. Ezekből a műfajokból gyűjt lemezeket, illetve hallgatja is őket gyakran. Továbbá bármikor vevő az LGT régi, ritkább albumaira is, bár ezek közül már majdnem mind megvan neki.

Takács Péter, a közösségi ház igazgatója elmondta, évekkel ezelőtt Nagy Sándor önkéntesük, aki egyébként a Márvány Fotóműhelynek is tagja kereste fel őket a bakelit börze megrendezésének ötletével. Ők pedig szívesen adtak otthont ennek a rendezvénynek. Hozzátette, maga is ahhoz a korosztályhoz tartozik, amely a 70-es, 80-as évek slágereit szívesen hallgatja meg újra és újra. Az esemény látogatóit is ez a korosztály teszi ki főként, ám az utóbbi alkalmakon egyre több fiatal jelent meg. Az igazgatótól végül megtudtuk, szeretnék a jövőben is megszervezni a lemez börzét, amire körülbelül negyedévente kerítenek sort.