A magyar egészségügy napja a Semmelweis-nap, 1992 óta minden évben jeles ünnep Magyarországon. Ekkor emlékeznek meg Semmelweis Ignácról, aki 205 éve, 1818. július 1-én született és munkásságával alapjaiban változtatta meg az egészségügyet.

– Kórházunkban hagyomány, hogy összegezzük az elmúlt fél év munkáját, sikereinket, nehézségeinket. Jó hírekkel indult a 2023-as esztendő: kiváló gyakorlati képzőhely elismerést kapott kórházunk. Február óta – miután a szentesi kórházban év eleje óta szünetel a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás – a várandós édesanyákat és a nőgyógyászati betegeket is fogadhatja kórházunk a szülészeti fekvőbeteg szakellátásra és a hozzá kapcsolódó újszülött ellátás biztosítására, valamint a nőgyógyászati fekvőbetegek ellátására. Ennek köszönhetően megnőtt az ellátott betegek száma és jelentősen nőtt a születésszám is, hamarosan megszülethet intézményünkben a 300. újszülött ez évben. Március óta ismét közlekedik a kisbusz a kórház és a gyopárosi gyógyászati központ között. Orosházán is elindult májusban az egységes alapellátási ügyeleti rendszer. A háziorvosi ügyeletet és a központi sürgősségi alapellátási ügyeletet a szakrendelő földszintjén, a korábbi kistérségi orvosi ügyelet helyiségeiben rendezte be az Országos Mentőszolgálat. Kórházunk aktívan kiveszi a részét az ügyeleti ellátásból, hiszen az SBO triázsolja az ügyeleti időben beérkező járóbetegeket és a tünetek alapján döntenek, hogy ott helyben kapnak ellátást, vagy átirányítják az ügyeletre. Szintén májusban elindult a Könd utcai szakrendelő fejlesztése. A 295 milliós uniós támogatásból eszköz- és infrastruktúra fejlesztés valósul meg. Reményeink szerint folytatódik az önkormányzattal közösen kiírt ösztöndíjpályázat is. Továbbra is célunk, hogy az orvosi egyetemen tanuló, illetve a frissen végzett orvosok közül minél többen nálunk töltsék a gyakorlatukat, illetve a rezidens éveiket, amihez az önkormányzat anyagi forrást biztosít. A tavalyi pályázati forrásból több fiatal rezidens részesült, és már a 2023-as ösztöndíjakra is van érdeklődés, ami bizakodóvá tesz bennünket – sorolta az elmúlt hónapok történéseit az intézményvezető. Munkatársai felé kifejezte háláját, köszönetét, ahogyan és amennyi energiát beleadva végzik munkájukat a betegekért, mielőbbi gyógyulásukért.

Dr. Dimák Andor házi gyermekorvos is Dávid Zoltántól vette át az elismerést. Fotó: Für Henrik

Dávid Zoltán polgármester köszönetet mondott azért a nehéz szolgálatért, amit nap nap után végeznek mindazokért, akiknek segítségre van szüksége. Személyes tapasztalatait sorolta, s úgy fogalmazott, megnyugtató volt az a higgadtság, az a szakmai magabiztosság, amivel a gyógyítók a felmerült helyzeteket kezelték. Arról is beszélt, hogy az önkormányzat és a kórház között fennálló partnerségi viszony kiváló, figyelnek a kórházra, együttműködnek a vezetésével és lehetőségeikhez mérten támogatják a működést.

Ezután elismeréseket adtak át. Alapellátási elismerést vett át dr. Dani Győző háziorvos, dr. Dimák Andor házi gyermekorvos, dr. Jónás Krisztina fogorvos, Betlehemné Csizmadia Ibolya szakasszisztens, dr. Szuláné Lánczi Katalin védőnő.