– Az Árva könyvek házát a táborozó gyermekek is előszeretettel keresik fel, és teszik rendbe minden áldott nap, önszorgalomból – hangsúlyozta Petrovszki-Rigler Ivett könyvtárvezető. – Az új helyen még több emberhez juthatnak el az ingyenes nyomdatermékek. Idén már a lakosságot is megszólítottuk azzal, hogy hozzanak olyan könyveket, amikre már nincs szükségük. Várakozáson felüli az érdeklődés, nagyon sok kiadvány talál gazdára. Remélem, hogy továbbra is lesznek még felajánlások, és a nyáron minél több árva könyv talál új gazdára.