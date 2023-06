Nagy Árpádnál hajnali 4 óra 15 perckor csörög az óra, és éjféig főzik kollégájával, Horváth György pálinkaszakmérnökkel a jobbnál jobb nedűket. A napi csaknem 20 óra munkából nem engednek, azonban most hoztak egy döntést: immáron csak a hét hat napján dolgoznak, a vasárnap a családé.

– Generációkon átível a pálinkafőzés tudománya családunkban, miként az is, hogy minden elsőszülött fiú az Árpád keresztnevet kapja – ecsetelte a főzőmester. – Édesapám, de édesanyám és nővérem, Mónika is pálinkafőző mester, de ők a vállalkozás más részeit viszik, én csaknem 30 éve készítem a pálinkákat. Mónika nélkül a kereskedelmi célú pálinkáinknál ez mit sem érne, hiszen amit elkészítünk, el is kell adni, ez a nővérem reszortja. Emellett foglalkozunk turizmussal is a pálinkatanyánkon, és természetesen megőriztük a lakossági bérfőzést is.

Nagy Árpád kitért arra, míg korábban értékmentés miatt főztek pálinkát az emberek, és azokat a gyümölcsöket cefrézték, amit nem fogyasztottak el, nem főztek be, nem készítettek belőle lekvárt. Egy ideje már nagyot változott a pálinka-előállítás, hasonlóan a fogyasztási szokásokhoz. Csak minőségi, hibátlan gyümölcsöt használnak alapanyagként, és olyan italokat készítenek, melyekben ott a gyümölcsfajta illata, karaktere, íze, aromája, zamata. Nem csoda, hogy a pálinkát beválasztották a hungarikumok közé.

Élő show keretében zajlott Budapesten az Árpád Pálinka koktélversenyének döntője

A külföldi sikerekre visszatérve, ezen a téren is van mire emelni a poharat az Árpád Pálinkánál. A London Spirits Competition nemzetközi párlatversenyen az Árpád Prémium Piros Vilmoskörte Pálinka, valamint az Árpád Prémium Mandarin Párlat egyaránt ezüstminősítést kapott. Az USA-ban megrendezett San Francisco-i World Spirits Competitions világversenyen az Árpád Prémium Gyömbér Párlatot díjazták ezüstéremmel. Eredményeik értékét mutatja, hogy a világ legjobb whiskyjeivel, tequiláival, vodkáival, ginjeivel nemcsak felvették a versenyt, hanem legtöbbjüket le is győzték.

Hetedik éve szállítanak pálinkákat Ausztráliába

Igazi kuriózum az értékesítésüknél, hogy Ausztráliában is fogyaszthatnak Árpád-pálinkát az emberek, hiszen hetedik éve szállítanak oda. Nem könnyű a logisztika megszervezése, a pálinka védelme a hajóúton, de ez nem azt jelenti, hogy attól kell félni, bárki megissza. Az ausztrál nagyvárosokban az Árpád piros vilmost, a málnát és kajszit keresik a legtöbben.

Ha már a gyömbérpárlat szóba került, az Árpád Pálinkánál végeztek már az idei főzéssel. A gyömbérhez hasonlóan a mandarin- és kávépárlatuk is közkedvelt. Long drinkek, azaz nyári hűsítő italok, limonádék alapjaként is szolgálnak termékeik. Nagy Árpád elmondta, családjuk kedvence gyömbér, tört vagy fagyasztós jeget tesznek a pohár aljára, ráöntenek két vagy négy cent gyömbérpárlatot, majd tonikot – ők cukormenteset használnak –, és citromkarikával díszítik az italt, illetve facsarnak is egy kis citromlevet is bele.

Most a ginbe szerelmesedtek bele

– Ennek az italnak az alapösszetevője a gabona és a boróka, emellett mindenki az ízlésének, a tájegységének megfelelő fűszereket használ – emelte ki Nagy Árpád. – Mi 150 fűszerrel, gyógynövénnyel kezdtünk, 40–50-nél ragadtunk le. Természetesen térségünkből az akác- és a bodzavirág, a bodzabogyó és a kamilla szerepel köztük. Európában reneszánszát éli a gin és a ginfogyasztás, emiatt nagyon színes a termékskálája. Reméljük, olyan minőséget állítunk elő ebből az italból is, mint a pálinkáinkból és az egyéb párlatainkból.

