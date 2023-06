– Ez nagy eredmény, tekintettel arra, hogy a vármegyében jellemző az erős népességfogyás. A kedvező tendencia annak is köszönhető, hogy sokféle program megvalósult a településen, csak a Magyar Falu Programnak köszönhetően másfél millió híján 300 millió forintnyi forrással gazdagodott, sőt más sikeres pályázatokat is maga mögött tudhat. Gondoskodó önkormányzati szemlélet uralkodik, ami miatt még vonzóbbá válhat a település – részletezte.

Gyula polgármestere, Dr. Görgényi Ernő kiemelte, Kétegyháza speciális helyzetű; a békéscsabai választókerülethez tartozik, de a Gyula és térsége többcélú kistérségi társulás tagja, és a gyulai járás egyik települése; Gyulával és Békéscsabával is szoros a kapcsolata, mindkettő támogatására számíthat. Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a négy település – Gyula, Elek, Lőkösháza és Kétegyháza – együttműködése is kiváló, segítik egymás pályázatait, vita nélkül meghozzák a támogató döntéseket. Elhangzott, a busz a négy település közös intézményének működtetésébe kerül, de kizárólag kétegyháziakat fogja szolgálni. Dr. Rákócziné Tripon Emese kiemelte, a település új értékkel gazdagodik; az előző, régebbi jármű helyett immár egy modernebb, biztonságosabb, mozgáskorlátozottak szállítására is alkalmas Transporter áll a helyiek rendelkezésére.