Az albérleti díjak tekintetében továbbra is a legolcsóbb nagyvárosok között van Békéscsaba, ahol 90 ezer forintért hirdetik az albérleteket – ismertette az MTI-vel az ingatlan.com ingatlanpiaci portál. Lapunk is utánanézett az egyik apróhirdetési portálon: lehetett találni egy-két szobás kiadó lakást havi 65 ezer forintért, de exkluzívabb ingatlant 170 ezer forintért is.

A KSH-ingatlan.com legfrissebb lakbérindexe szerint májusban az albérleti díjak országosan 1,8 százalékkal, a fővárosban 0,6 százalékkal nőttek egy hónap alatt; egy év alatt országosan 15,6 százalékkal, Budapesten pedig 16,5 százalékkal emelkedtek a lakbérek – írta az MTI. Közben az albérletpiaci kínálat is növekedésnek indult, és ha ez kitart, az fékezheti a bérleti díjak emelkedését. A szakportál adatai szerint június közepén Budapesten a tulajdonosok által meghirdetett kiadó lakások átlagos bérleti díja 230 ezer forint volt, viszont kerületenként jelentősek az eltérések.