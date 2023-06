A második etapban 20 pályázó összesen 149 darab tavaszi, tavaszias hangulatú képet nevezett be. A beérkezett pályázatok többsége az ébredő tavaszi természet szépségére és város épített örökségére fókuszált – a vár és az Almásy-kastély voltak a legkedveltebb témák –, de megjelennek más népszerű látnivalók is.

Az egész éven átnyúló pályázatot végigkísérő, négytagú zsűri a napokban kiválasztotta a tavasz nyertes képét. Bagyinszki Zoltánt, Pénzes Sándort, Rusznyák Csabát, a társaság részéről pedig Komoróczki Aliz ügyvezetőt kérték fel a zsűrizésre.

Mint megtudtuk, Márta Fruzsina: Pálinka című nyertes képét közzéteszik a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. hivatalos, „Gyula a történelmi fürdőváros” nevet viselő Facebook-oldalán, emellett a fotós pénzdíjban is részesül.

A tavaszi fordulóban fotóklubokból is érkezett képanyag, illetve az Implom József Általános iskola előző felvonásban különdíjjal elismert 3. c osztálya is újra nevezett, a téli indulók közül többen küldtek tavaszi képet is, de mellettük újabb – köztük más településeken pl. Szarvason és Eleken élő – fotósok is becsatlakoztak.

A pályázat természetesen folytatódik. A felhívás továbbra is lehetőséget biztosít amatőr és profi fotósoknak. A pályázókat arra biztatják, hogy egyéni nézőpontjukból, kreativitásukat kibontakoztatva mutassák be városunk számukra legkedveltebb részeit. A nyári képek beküldési határideje: 2023. augusztus 31.

A szakmai zsűri különdíjat oszt ki azon pályázók körében, akik mind a négy évszak fotóit azonos beállításból készítik el egy kiemelt gyulai látnivalóról.

A kiírók a pályázatokat a [email protected] e-mail címre várják. A pályázati feltételek részletei megtalálhatóak a visitgyula.com weboldalon.