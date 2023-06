Különleges meglepetéssel fogadták kollégái hetvenedik születésnapja alkalmából szerdán Seregi Zoltánt, a békéscsabai teátrum igazgatóját.

A kedd esti romániai földrengést Békésben is több helyen lehetett érezni, itt is megmozdult a föld. A hírportálunknak nyilatkozó szeizmológus szerint valóban úgy tűnhet, hogy közelít a földmozgás térségünkhez, de ez csak az éppen aktív vető mentén zajlik, ebből nem következtethetünk arra, hogy ez a trend folyamatosan így fog alakulni a jövőben is.

Rászakadt egy faág az alatta parkoló járműre kedden reggel Békéscsabán, a Kazinczy lakótelepen.

A 22. héten is vizsgálták a szennyvizet Békéscsabán, mutatjuk az eredményeket.

Lopni akart, ezért surrant be egy házba egy nő Kevermesen. A kapu és az ajtó is nyitva volt, könnyen bejutott, de ki már nem tudott jönni, mert tetten érték. A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte.

„Népi kultúrával a fiatal tehetségekért, fiatal tehetségekkel a népi kultúráért!” címmel indította el még tavaly ősszel a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azt a programját, melyet a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiummal partnerségben valósított meg a Nemzeti Tehetség Program keretében.

Orbán Viktor miniszterelnök és kormányának tagjai szerdán részt vettek a 2024. második félévi magyar EU-elnökség tanácsi formációit elnöklő miniszterek felkészítő fórumán a Karmelita kolostorban.

Nem kacsa: azonosíthatatlan „fémgömböket” figyeltek meg a világ számos pontján. Készült fotó és videó is az amerikai hadsereg által megfigyelt gömbökről, amelyek „rendkívül szokatlan manővereket” hajtanak végre.