Háromszázhoz közelít a péntek esti indiai vonatbaleset halálos áldozatainak száma; több mint 850 sérültet ápolnak, zajlanak a mentési munkálatok - közölték indiai kormányzati tisztségviselők szombaton.

Féltékenységből agyonverte két gyerekének apját egy nő Zalában. A 37 éves férfi életét nem lehetett megmenteni.

Aggasztóan terjed egy alig ismert vírus. Világszerte egyre több embert fertőz meg a humán metapneumovírus (HMPV), sokan kórházba is kerültek a kórokozó miatt.

Előkerült egy fotó, amelyen minden bizonnyal utoljára látható még életben a Mount Everesten május 27-én meghalt békéscsabai származású hegymászó, Suhajda Szilárd.

Zvecsán központjában olyan érzése van az embernek, mintha több katona lenne a településen, mint helyi lakos. Így élték meg testközelből a magyar katonák a koszovói zavargásokat.

A rezsicsökkentés működik és a kormány meg fogja azt védeni - jelentette ki a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselő az Origo online hírportálnak adott, szombaton megjelent interjúban. Németh Szilárd közölte, törvényjavaslatot nyújt be, amely rendezi a PB-gázpalackokkal kapcsolatban felmerült problémákat.

Attila hun király szobra is látható abban a fapalotában, amelyet szombaton adtak át és nyitottak meg a közönség számára is Zsadányban, a Béke utcában. A faluban – amely a feltételezések szerint akár Attila király fővárosa is lehetett az 5. században – ezzel állítottak emléket a hunok nagy vezérének.

Meg kell őriznünk az anyanyelvünket, nem csak a beszélt anyanyelvet, hanem a táncos, az énekelt anyanyelvet is. Azt a páratlan magyar kulturális kincset, ami a kezünkben van - mondta a kulturális és innovációs miniszter a Duna-nap megnyitóján szombaton Torockón.

A napokban adták át a Wenckheim turista- és kerékpárutat, amely elnyerte 2023-ban Az év kerékpárútja címet. A legújabb Békéscsaba és környéki kerékpárút 32 kilométer hosszú, nagyjából másfél óra alatt teljesíthető. A Wenckheim kerékpárút kialakítása során során tíz kilométer vadonatúj bicikliutat építettek, valamint tíz kilométernyi meglévő kerékpárutat újítottak fel.

Látványos felvonulás, roncsból mentési gyakorlat, porrobbanás szimulálása, füstszoba egyaránt színesítette a II. Vármegyei Tűzoltó Szakmai Napot.